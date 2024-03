Al Grande Fratello una concorrente ha confessato la sua intenzione di uscire dalla casa. Nonostante ormai siamo quasi in dirittura d’arrivo, visto che il programma dovrebbe terminare da un mese o poco più, lei sarebbe arrivata al limite delle sue forze. E ha spiegato le ragioni che la starebbero portando a prendere questa clamorosa decisione, che deluderebbe i suoi fan.

Mentre coloro che non sopportano la sua presenza al Grande Fratello sono letteralmente infuriati con la concorrente, visto che starebbe facendo troppo vittimismo. Ha ammesso ad un altro coinquilino la sua volontà di uscire dalla casa, essendo ormai troppo stressata. Le mancano delle cose importanti nella sua vita di tutti i giorni e quindi il reality le starebbe causando grossi problemi.

Grande Fratello, la concorrente vuole uscire dalla casa: “Non ce la faccio più”

Durante una conversazione nel giardino del Grande Fratello, questa concorrente ha deciso di sfogarsi con Sergio, finendo quasi tra la lacrime, e gli ha detto che vorrebbe uscire dalla casa. E queste sono le motivazioni del possibile abbandono, che a questo punto potrebbe pure essere annunciato nella puntata in diretta del 4 marzo: “Voglio andare a cena, a pranzo, stare in macchina. Voglio essere libera“.

A volersene andare è Greta, che vorrebbe tornare alla normalità e non restare più nella casa più spiata d’Italia. Ma il pubblico ha protestato: “Fammi capire, vuoi essere libera quindi la porta è aperta. Puoi andare, non scordatevi che voi venite strapagati mentre le persone si alzano la mattina presto per andare a lavorare e farsi il cu***”. E altri hanno scritto cose simili.

Fammi capire Greta vuoi essere libera la porta è aperta puoi andare , non scordatevi che voi venite strapagati mentre le persone si alzano la mattina presto per andare a lavorare e farsi il culo #GrandeFratello pic.twitter.com/ioLYWUAmH4 — 🔴 NIKOL 👠🌺🌸👠 (@Nikol863180341) March 4, 2024

Altri utenti di X hanno aggiunto: “Patetica”, “Per carità, nemmeno andasse a spaccare le pietre. Non è proprio credibile”, “Ma non mi sembra stia in prigione, questi drammi sono ridicoli”.