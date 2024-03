Puntata del 4 marzo molto interessante per gli amanti del Grande Fratello. Signorini sarà ancora una volta in diretta e si farà chiarezza su quanto successo a Maddaloni, uscito temporaneamente dalla casa diversi giorni fa. Erano uscite varie indiscrezioni sul concorrente, che inizialmente facevano riferimento ad un abbandono per chiarimento sulla natura del suo contratto.

Queste voci provenienti dall’esterno del Grande Fratello non avevano trovato fondamento, infatti successivamente si è invece scoperto che Maddaloni era stato colpito da un gravissimo lutto che aveva coinvolto il suo nucleo familiare. E dal sito ufficiale del reality show è stato riferito ciò che succederà nelle prossime ore con Marco che sarà protagonista.

Leggi anche: “Per lei si mette male”. Grande Fratello, per Greta il momento è arrivato: dura scoperta





Grande Fratello, Maddaloni e l’uscita per lutto: cosa si è saputo ora

Come rivelato dallo stesso concorrente del Grande Fratello sul social network Instagram, Maddaloni ha dovuto lasciare la casa perché è venuto a mancare suo suocero. Queste le parole usate dallo sportivo per commemorare il papà di sua moglie Romina: “Ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”.

Come scritto dal sito ufficiale del GF, nella serata del 4 marzo “dopo il lutto che lo ha colpito, Marco rientrerà nella casa più spiata d’Italia per comunicare gli inquilini la sua decisione definitiva“. Non si è capito dunque se riprenderà il suo posto, oppure se annuncerà il suo addio. Non resta che attendere la puntata per conoscere la sua scelta.

Parlando di altre questioni del programma, ci sarà il secondo candidato all’eliminazione tra Anita, Simona e Perla. Mentre Varrese riceverà una bellissima sorpresa con l’arrivo della sorella Monica.