Al Grande Fratello si avvicina la resa dei conti. Quando manca poco più di un mese alla finalissima gli animi si scaldano. Ne sa qualcosa Greta Rossetti per la quale tira una brutta aria. Greta che sembra molto vicina a Sergio e che, nelle ore scorse, ha raccolto la confessione di Perla su Mirko. Perla, nel dettaglio, ha fatto capire non essere troppo sicura di Mirko. A quanto pare il fidanzato non le avrebbe dato quelle certezze che lei invece vorrebbe.

Greta le ha consigliato di stare tranquilla “perché ogni cosa di sistemerà”, parole che però non hanno sortito l’effetto desiderato. Dal pubblico sono arrivati commenti negativi verso Greta. C’è infatti chi non crede in questa sua nuova veste di amica di Perla, e continua a sostenere che si tratti tutto di un’operazione di facciata per arrivare il più avanti possibile.





Grande Fratello, Greta Rosseti in coda alla classifica dei preferiti

La stessa strategia che sembra adoperare, a detta del pubblico, con Sergio: “Mamma mia Sergio sembri che stai elemosinando che lei ti voglia, hai 33 anni apri gli occhi che lei da te non ti vuole né come amico e neanche fuori”, si legge sui social. E ancora: “Greta ma perché devi appiccicarti sempre ad un uomo??!! E basta, vai avanti sola, fai il tuo percorso da sola ma è possibile sempre la stessa solfa??”.

Il destino di Greta sembra deciso. Un sondaggio di Novella2000.it sul preferito della 25^ settimana del Grande Fratello parla chiaro. L’ex tentatrice ha raccolto lo 0% dei voti. Per Sergio D’Ottavi 1%. In testa alla classifica sempre Beatrice Luzzi con un 43% che la dice lunghissima. A proposito di Beatrice, l’attrice ha detto che non rinuncerà a giocare nonostante l’immunità.

In un momento di confidenze sotto le coperte in giardino Simona Tagli si è rivolta così a Beatrice: “Adesso tu ti riposi, punto”. “No, mi riposo no, perché comunque devo arrivare in finale…” dice Beatrice. Simona ribatte: “No, dico sul fronte mazzate…”. Allora Beatrice chiarisce: “Sì, però non vuol dire che io non dirò la mia…”. E su questo siamo tutti tranquilli.