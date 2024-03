La puntata di ieri di Che tempo che fa è destinata a far discutere. L’ospitata di Chiara Ferragni, alla prima intervista ufficiale dopo lo scandalo pandori e la separazione di Fedez, ha sollevato un polverone social. I commenti, poco benevoli verso l’influencer: “Riassumendo l’intervista: gli Italiani sono tutti deficienti, capaci solo di fraintendere mentre la Signora in questione vive in un gioco virtuale e se noi fraintendano non è un suo problema”, si legge sulla pagina instagram del programma.

>>“Lui è allucinante”. Grande Fratello, tutti contro Paolo. Bufera per quello che è successo con Garibaldi: cosa è saltato fuori

“Zero empatia verso il prossimo, zero consapevolezza di quello che è realmente accaduto (il solo), tutto è ancora una volta frutto di un “fraintendimento”. Cose dette e ridette con l’aggiunta del suo essere “bambina che è riuscita a realizzare i suoi sogni”. Noi invece no, siamo dei beoti falliti che continuiamo a fraintendere. Sinceramente ha perso un’occasione per dimostrare di essere davvero in buona fede”.





Che tempo che fa, ascolti boom con l’intervista a Chiara Ferragni

E non è finita qui: “È arrivata Santa Maria Goretti, umile, sconsolata e triste a parlare del niente con domande del niente. Anzi no ha detto “che i social possono essere orribili, e che fuori c’è una vita che va vissuta”. Disse colei che ha fatto i miliardi con i Social e che vive in un Truman Show. Ma davvero?? Ma per piacere”.

Il polverone, però, ha fatto bene a Fabio Fazio ed alla sua trasmissione. L’intervista alla Ferragni è la più vista di sempre sul Nove. Il programma di Fazio ha toccato la vetta del 14% di share. Il programma ieri è stato seguito da 2.979.000 spettatori nella prima parte dalle 20.34 alle 22.10 e 1.316.000 spettatori con il 9.8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 0.34.

I contatti sono stati talmente tanti che gli spettatori collegati al sito nel momento dell’intervista dell’imprenditrice digitale erano talmente tanti che la pagina web è andata in down. Un disservizio che è stato subito sottolineato dagli utenti. Fabio Fazio, ha ben poco da dire per un risultato del genere. Così ha commentato: “Grazie a tutti. Nuovo risultato storico di Che Tempo Che Fa sul Nove: 3 milioni di telespettatori e il 14% di share, con un picco di quasi 4 milioni e del 18%, rendendo Nove seconda rete nazionale”.