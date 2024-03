Un video di Paolo, Letizia e Giuseppe Garibaldi ha attirato la curiosità dei telespettatori del Grande Fratello e scatenato una pioggia di commenti e critiche. I tre concorrenti si trovavano in chiacchiere nel salone del loft di Cinecittà a parlare della lite tra Garibaldi e Anita e del loro rapporto, ormai raffreddato negli ultimi giorni. Il bidello ha confidato a Letizia e Paolo di non vedere via d’uscita a questa situazione.

Nella sua vita, ha sempre messo l’amicizia davanti a qualsiasi cosa, persino l’amore. Per tale ragione, perdere Anita vuol dire perdere un pezzo importante dei suoi affetti. “Mai avrei pensato che saremmo stati qui a commentare una vostra lite”, ha detto Paolo, sconcertato da che piega abbiano preso gli eventi tra i due amici della casa più spiata d’Italia.

Leggi anche: “Non dovevi farmi questo”. Grande Fratello, Greta furiosa con Sergio: è successo tutto alle sue spalle





Grande Fratello, Paolo dice a Garibaldi di rifarsi il naso

“Sono molto deluso. Se Anita è matura, anzi, se davvero mi vuole bene, deve fare un passo anche lei, altrimenti vuol dire che è stata un’amicizia nata e finita qui dentro”, ha detto Garibaldi parlando della sua ex amica. Dopo aver affrontato l’argomento Anita, i tre hanno cambiato discorso e a questo punto Paolo ha fatto una considerazione che ha lasciato senza parole il pubblico del Grande Fratello. Il macellaio ha consigliato Garibaldi di rifarsi il naso. “Tu non hai un brutto visto, tu hai solo una pecca, il naso”, ha detto Paolo a Giuseppe.

“Il resto del viso è bello Giusè, hai un bel sorriso, hai un bel taglio di occhi, begli zigomi. Il naso è la cosa più semplice da rifare. Se tu hai solo quello come problema di viso, lo puoi risolvere molto facilmente”, ha proseguito Paolo. I telespettatori sono rimasti basiti dal discorso del concorrente e sotto al video sono arrivati tantissimi commenti e critiche, anche ironiche, visto che spesso Paolo è stato paragonato a Quasimodo, il gobbo di Notre Dame de Paris.

raga se la rossa sentisse cosa ha detto il macellaio al bidello lo fa fuori #grandefratello pic.twitter.com/MFF2rEnHR3 — spillthetea (@rosmery186822) March 3, 2024

“Il bidello mi sta sulle scatole ma come si permette il macellaio di dirgli di rifarsi il naso? Ma tu devi cominciare daccapo fratè, da che pulpito”, “Ma Paoll er macellaro si è mai guardato allo specchio? 💀💀”, “A parte che quel naso a lui sta bene…… Ma tu che ti rifarai quando saprai che ti hanno associato a Quasimodo????”, “Ma il macellaio si specchia mai la mattina ?! Ma lui si è visto?! Se Giuseppe deve cambiare il naso il macellaio che dovrebbe fare?!”.

E ancora: “Io non simpatizzo per il bidello, però soprattutto un amico non può dirti di rifarti il naso, non ho capito in base a cosa, ma glielo ha detto per lavorare in tv? Se è per quello, non è cambiando i connotati che si riesce a fare qualcosa, ci vuole ben altro”, “Lui orrendo che si permette di giudicare i difetti fisici di Garibaldi“, scrive ancora un utente sul social X.