Tensione al Grande Fratello tra Greta e Sergio. Nonostante si siano avvicinati notevolmente in quest’ultimo periodo, lei è rimasta molto male alla luce di un episodio verificatosi a tavola nelle scorse ore. Glielo ha fatto subito presente ed è nato un confronto vero e proprio. Ad intervenire sulla questione anche Anita, che ha voluto fornire la sua opinione sul gieffino.

Mentre si trovavano tutti e tre nel giardino del Grande Fratello, Greta ha espresso la sua opinione su Sergio senza però sbottonarsi più di tanto. Ha fatto comunque sapere che ama moltissimo anche le attenzioni più piccole e ha notato che D’Ottavi non si starebbe comportando benissimo. Anita le ha quindi detto cosa ne pensa in merito: “Ti sta mettendo alla prova”.

Leggi anche: “Devo farti una confessione”. Grande Fratello, Perla e il faccia a faccia con Alessio: si è capito tutto





Grande Fratello, Greta delusa da Sergio: “A tavola non dovevi farlo”

Innanzitutto, parlando dunque al Grande Fratello del compagno di avventura, Greta ha detto di essere un po’ delusa da Sergio perché non le sta dando particolari attenzioni. Poi sono rientrati all’interno della casa e qui la Rossetti gli ha fatto notare un episodio particolare, accaduto a tavola, che l’ha fatta innervosire. Non si sarebbe aspettata un comportamento simile.

Sergio è stato accusato di non aver chiamato Greta quando era pronta la cena e di essersi seduto a tavola senza la presenza della coinquilina. D’Ottavi ha replicato: “Ma se io ti preparo sempre il piatto”. E lei: “Queste cose per me sono importanti“. Quindi, la speranza di lei è che sia maggiormente considerata in futuro. Vedremo come evolverà il loro rapporto.

Questo video racchiude tutti i motivi per cui salterei addosso a quest’Uomo: il discorso, la postura, il tono di voce, l’espressione 🔥

CON AL FIONDA #grandefratello pic.twitter.com/uukq35973Q — NoMore (@veryverylate) March 2, 2024

Non resta che aspettare i prossimi giorni per capire come evolverà il legame tra i due, anche se per onore del vero non c’è stato un vero e proprio litigio che possa mettere a rischio l’amicizia o qualcosa in più. Infatti, nel video qui sopra potete vedere che tra Greta e Sergio ci sono stati atteggiamenti anche complici.