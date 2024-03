Al Grande Fratello tutte le attenzioni sono rivolte a Perla e Alessio, anche perché sta girando un video molto interessante. Il pubblico si è ormai convinto di una cosa, sebbene soprattutto la ragazza non l’abbia ancora confermato ufficialmente. Ma ormai la situazione sarebbe sempre più chiara e ora non si sa cosa potrebbe succedere in questi giorni nella casa più spiata d’Italia.

Tra l’altro, al Grande Fratello Perla ha avuto un crollo totale piangendo a dirotto. Ha esclamato, prima che succedesse questo nuovo fatto con Alessio: “Stanca di dover giustificare ogni cosa che faccio“. La gieffina è in una sorta di dissidio interiore e non sta probabilmente comprendendo cosa sta passando in questo periodo. Davvero difficile per lei questo momento.

Grande Fratello, Perla e Alessio: cosa sta succedendo tra i due

Al Grande Fratello Perla pare essere entrata in una crisi profonda e si è sfogata anche con Letizia. La ‘colpa’ sarebbe di Alessio, infatti la sta facendo andare completamente in tilt. Nonostante si sia riavvicinata all’ex Mirko nei giorni scorsi, ora sta legando sempre più con Falsone e alcuni hanno capito che tra i due possa scoccare qualche scintilla, anche alla luce di alcuni atteggiamenti di lei.

Perla si sta avvicinando e quindi legando sempre di più con Alessio, infatti per i telespettatori la Vatiero proverebbe proprio attrazione ed interesse. C’è stato anche un confronto tra i due concorrenti e questo confermerebbe il legame sempre più intimo. E lei ha esclamato davanti al coinquilino: “Non capisci una persona, che già mi sentivo in difetto perché già sapevo che ‘ti arrabbiassi’, ma che so stupida?”.

Aiuto non so se mi fa più ridere il fatto che Perla sia palesemente presa più da Alessio che da Mirko o il suo discorso culminato con: "…non capisci una persona, che già mi sentivo in difetto perché già sapevo che 'ti arrabbiassi', ma che so stupida?!"#grandefratello pic.twitter.com/spuJqsGa1b — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 2, 2024

Ovviamente c’è stata anche ironia del pubblico su quel ‘ti arrabbiassi’, a causa dell’errore nel linguaggio di Perla. Mentre c’è chi ha detto: “A Perla piace Alessio e si vede, si è resa conto che le piace ma lo nasconde perché succederebbe un casino”.