“Ehi ragazze, così no”. Grande Fratello, autori costretti a intervenire in casa

Grande Fratello, Anita e Letizia a rischio provvedimenti per un comportamento molto grave tenuto poco fa all’interno della Casa. A riprendere le due inquiline per quello che stavano facendo sono stati direttamente gli autori. Una vera e propria tirata di orecchie. Non è detto a questo punto che nella prossima puntata serale in programma il 4 marzo la questione non venga tirata fuori da Alfonso Signorini in studio.

Il reality di Canale 5 viaggia ormai verso la conclusione. Già conosciamo il nome della prima finalista, Beatrice Luzzi. Altre due protagoniste di questa edizione che hanno alte probabilità di farcela sono sicuramente Anita e Letizia. La giovane plurilaureata di Formello ultimamente sta facendo molto discutere i fan per la rottura della sua amicizia dentro la casa con Giuseppe. Lei ritiene ormai la vicinanza del collaboratore scolastico troppo oppressiva. Ultimamente poi per Anita è entrata in gioco la variabile Alessio. Tra i due inquilini sembrerebbe esserci dell’interesse reciproco, sicuramente la ragazza non ha avuto timore di mostrare il suo debole per lui.

Grande Fratello, tirata di orecchie per Letizia e Anita dagli autori: “Così non si fa”

Letizia invece è sempre più innamorata del suo “Paul”. Durante l’ultima puntata del serale andata in onda il 28 febbraio la ragazza ha potuto conoscere anche la futura suocera, entrata nella casa per fare una sorpresa al figlio. Per la coppia inoltre non manca mai l’invio di aerei sopra casa del Grande Fratello con messaggi di sostegno da parte dei fan della coppia.

E come si risentono se la grande sorella le riprende per il microfono 😭😭 quando due minuti prima picchiettavano sul microfono con paòl davanti la telecamere per parlare di nascosto #grandefratello pic.twitter.com/Z2m8TTn6ue — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) March 1, 2024

Un fatto avvenuto poco fa potrebbe mettere seriamente a rischio il percorso di Anita e Letizia verso la finalissima. Quello messo in atto dalle due ragazze infatti è un comportamento che il regolamento del reality vieta in maniera molto chiara. In passato per lo stesso comportamento altri concorrenti sono stati oggetto di azioni disciplinari. Vedremo cosa succederà.

Perla e Letizia sono state beccate poco fa mentre si trovavano in zona beauty a parlare senza microfono. La produzione se ne è accorta subito ed è intervenuta per riprendere le due ragazze. “Mettetevi i microfoni”, l’ordine partito dall’alto. Le due sono rimaste all’inizio un po’ sorprese e hanno tentato di giustificarsi, affermando che stavano per lavarsi e quindi avevano tolto l’apparecchio elettrico solo un attimo per evitare di danneggiarlo. Ma la giustificazione non è stata accettata dalla produzione che ha invitato nuovamente le due a riposizionare l’apparecchio dove deve stare. Alla fine Letizia e Anita si sono rimesse i microfoni.