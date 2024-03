In pochi hanno dubbi, Varrese sta preparando la sua personale ‘vendetta’ contro i giovani. Il concorrente del Grande Fratello non ha digerito la nuova nomination di mercoledì e presto, è sicuro parte del pubblico, farà la sua mossa. Varrese è stato protagonista di uno scontro acceso con Letizia nel dopo puntata, erano volate parole grosse e l’attore era sembrato categorico nel dire: “Noi due abbiamo chiuso”. Meno di 24 ore dopo, però, la situazione si era ribaltata.

Varrese aveva fatto pace con Letizia ed i commenti erano fioccati: “Ma io mi chiedo come fanno a litigare a morte dicendosi che hanno chiuso per sempre e dopo neanche 24 ore fanno pace e si dicono ti amo?! È successa la stessa cosa qualche giorno fa tra Massimiliano e Rosy. Diventano poco credibili così ma almeno restate senza parlarvi qualche giorno in più che non vi crede nessuno!”.





Grande Fratello, Varrese ha perdonato davvero Letizia?

E ancora: “Tutti questi teatrini non sono mai serviti a Beatrice, perché è stata sempre sé stessa!!! Mentre loro hanno messo sempre al primo posto il gioco, è le strategie, tutti!!!! Greta che conosce benissimo il programma se li gioca tutti, è la dentro letizia, Anita Rosy, hanno con tutti gli altri il concetto strategie al primo posto!!!! Amicizie se le porterà solo Beatrice, Stefano, Sergio, è adesso Simona!!”.

C’è anche chi si spinge oltre, spiegando come Varrese stia giocando di strategia in attesa di mordere: “Varrese mi pare proprio un cobra. Sta facendo finta che tutto sia tornato a posto per far abbassare la guardia agli altri e poi attaccare. Sono sicuro che farà la sua mossa già lunedì”. Che tipo di mossa? Le ipotesi sono svariate: pugnalare alle spalle Letizia è la prima.

“La prima cosa che vuole fare è evitare la nomination. Vuole dimostrare di essere quello bravo, maturo, affidabile e che sa perdonare. Peccato che abbiamo capito chi è Varrese”. Il pubblico, insomma, sembra non dare neppure il beneficio del dubbio all’attore, sempre più criticato sui social.