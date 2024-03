Grande Fratello, adesso si spiega tutto: Anita non riesce più a tenerselo dentro e nella notte ha confessato tutto a Varrese e Rosy. Il suo interesse per il concorrente chiarisce anche la rottura con Garibaldi, l’interesse per il quale (ammesso che, come ha più volte sostenuto Beatrice, ci sia mai stato) è tramontato in maniera definitivo. Che ci fosse qualcosa tra lei e il gieffino erano in tanti a sostenerlo: giochi di sguardi, coccole e carezze che non potevano passare inosservati. E ora tutto è venuto a galla.

A Varrese e Rosy Anita ha ammesso di essere in grande difficoltà. “Il problema è che lui è un martello pneumatico e mi mette in difficoltà. Io raramente nella vita sono così in difficoltà da non rispondere. Ed è un problema e lui lo sa. Sono in imbarazzo e mi rode troppo perché di solito sono io che faccio così e che sono nella sua posizione. Quando mi piace qualcuno faccio così, martello e non smetto, metto in difficoltà”, racconta.





Grande Fratello, Anita presa da Alessio Falsone: la confessione

E ancora: “Mentre con lui è il contrario, i massacra. Poi vuoi o non vuoi io sono sei mesi che sono qui dentro che non ho mai ceduto. Poi con Edo la situazione è quella che è, io prima di entrare non ero fidanzata. Ci sono stata insieme dieci anni, ma eravamo in pausa ora. Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio”.

A metterla in profonda difficoltà è Alessio Falsone. Di cui dice ancora: “Il punto è che lui mi mette in difficoltà e non so ancora quanto dovrò stare qui dentro. Gli altri non mi interessavano. A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Lui mi mette in difficoltà proprio e va oltre”.

E conclude: “Lui è un paragnosta di livelli alti. Eppure quando è entrato l’ho massacrato e ho detto di tutto. Rosy invece subito ha detto che er ail mio tipo. Con Edo ero stata sincera, gli avevo detto ‘quando uscirò vedremo’. Ora sono in crisi, quando lui mi parla io non so che fare. Non vorrei essere nei miei panni. Poi lui mi fa una cosa… vabbè te lo dico stanotte. Mi infastidisce passare da imbarazzata e dargli questa soddisfazione. Sono nera contro me stessa. Lui è il mio tipo mentalmente. Fuori da qui non so”.