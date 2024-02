Nella puntata di oggi di Uomini e Donne nuovo confronto tra Barbara e Ernesto, la dama ha accusato il cavaliere fornendo, a suo dire, una prova inconfutabile del fatto che in realtà lui sta cercando solo popolarità. Ernesto è finito più volte sotto la lente di ingrandimento del pubblico. I commenti contro di lui sono durissimo: “Uomo inutile, non bello, non interessante, con reflusso gastrico all’ennesima potenza, palpebre da pesce palla, vuole solo fare cinema, nessuna intenzione di innamorarsi perché innamorato di sé stesso, perdi tempo”.

E ancora: “Ernesto un uomo che non augurerei nemmeno alla mia peggior nemica. Barbara una donna che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Entrambi capaci di far saltare la pazienza a un santo”. Il pubblico, come al solito, si spacca. E ancora di più si è diviso dopo le parole di Barbara.





Uomini e Donne, Barbara accusa Ernesto: vuoi solo popolarità

Che ha spiegato come in realtà lui voglia solo allungare il brodo. “La voglia di vedermi gli passa quando si spengono le luci, invece ce l’ha quando siamo qua”, ha aggiunto De Santi lasciando intendere che Russo sarebbe uscito con lei solo per assicurarsi spazio nelle registrazioni settimanali. Ernesto ha reagito malissimo, sfilandosi il cartellino chiarendo di non voler continuare a frequentarla.

I commenti non sono stati teneri neppure con Barbara. “Lei è proprio pesante”, “Quanto sparla”, “Queste cattiverie le costeranno”, “Distrugge sempre tutto”, ha commentato chi dà ragione al cavaliere del Trono Over. “Sesso tantrico, 50 sfumature di grigio…insomma Barbara voleva essere impollinata da Ernesto e non se ne fa più una ragione. Assurda! Il suo mondo girava intorno al fatto di essere la fantasia sessuale di lui!”.

Ora l’attenzione è tutta su Ernesto. Sono in tanti a pensare che le parole di Barbara fossero tutt’altro che sbagliate. Nelle prossime settimane vedremo come si comporterà il cavaliere, tra i più chiacchierati degli ultimi anni a Uomini e Donne.