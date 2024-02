Notizia bomba su Federica Panicucci, pronta a condurre una nuova trasmissione. La presentatrice Mediaset, protagonista a Mattino Cinque, sarebbe in lizza per un altro lavoro. E, se venisse tutto confermato, la vedremmo anche su un altro canale. Non opererebbe nemmeno da sola, visto che sarebbe affiancata da un collega. E il pubblico ora aspetta con trepidazione l’eventuale ufficialità.

Dunque, Federica Panicucci potrebbe approdare in questa nuova trasmissione e ci sarebbe un motivo principale alla base della scelta ricaduta sulla donna. A svelare tutti i dettagli è stato il sito TvBlog in anteprima, poi ovviamente la news ha iniziato a fare il giro e ora ne stanno parlando praticamente tutti. Sebbene non ci sia ancora alcuna conferma ufficiale.

Federica Panicucci, nuova trasmissione in arrivo: dove la vedremo

Possiamo subito dirvi che Federica Panicucci non perderà il posto a Mattino Cinque, ma raddoppierà i suoi impegni professionali. Infatti, presenterà una nuova trasmissione che sarà una sorta di prosieguo di quella che conduce attualmente. Ma non sarà su Canale 5, infatti le hanno dato una possibilità di approdare in un altro canale sempre della rete Mediaset.

TvBlog ha scritto in un suo articolo che la Panicucci potrebbe presentare Mattino Quattro su Rete 4 dalle ore 11 alle 12. Quindi, quando finirà su Canale 5, passerà all’altro canale per altri 60 minuti. Si dovrebbe parlare sempre di attualità, cronaca, costume e società e dovrebbe avere un altro conduttore al suo fianco. La speranza di Mediaset sarebbe quella di provare a migliorare gli ascolti di Rete 4, che non stanno andando benissimo.

A co-condurre con Federica Panicucci dovrebbe esserci Roberto Poletti, il quale nel 2019 ha condotto Unomattina prima di essere sostituito da Monica Giandotti. Nel 2020-2021 è stato autore ed opinionista de La vita in diretta, sempre su Rai1, mentre dal 2021 è diventato opinionista di Zona Bianca su Rete 4. Nella stagione in corso svolge lo stesso ruolo nelle trasmissioni di Bianca Berlinguer, E’ di nuovo Cartabianca e Prima di domani.