Finalmente la notizia tanto attesa sta per trasformarsi in certezza. Barbara D’Urso avrebbe ormai ottenuto il suo nuovo programma, stando alle ultime indiscrezioni trapelate. Per lei questi saranno giorni molto attivi, infatti innanzitutto gli occhi saranno tutti puntati su Domenica In del 3 marzo, dato che Mara Venier ha deciso di ospitarla in studio per la sua prima intervista dopo l’addio burrascoso a Mediaset.

C’è grande curiosità per capire cosa dirà Barbara D’Urso e chissà se non parlerà di questo nuovo programma proprio davanti alla sua collega. Bisognerà vedere anche se la conduttrice televisiva si esporrà definitivamente pure su Pier Silvio Berlusconi, dopo che ha preferito sostituirla a Pomeriggio Cinque per lasciare spazio alla presentatrice Myrta Merlino.

Barbara D’Urso, in arrivo un suo nuovo programma: dove lavorerà

La notizia è stata data in anteprima da Mondo TV 24 e ripresa anche dal sito ilsussidiario.net. Sappiamo dunque che Barbara D’Urso starebbe per condurre un nuovo programma e anche dove la vedremmo lavorare. Si tratta di un canale dove ha trovato grande fortuna anche un altro conduttore, che a sua volta era stato mandato via dalla Rai.

Mondo Tv 24 ha scritto che Barbara D’Urso dovrebbe ritornare in televisione sul canale Nove, quindi sarebbe stato Discovery a convincerla ad accettare il corteggiamento. La trasmissione andrebbe in onda il martedì sera. Su questo canale ha trovato spazio Fabio Fazio, che ogni domenica conduce Che tempo che fa dopo l’addio alla televisione pubblica.

Adesso occorrerà solamente pazientare per l’intervista a Domenica In, quando Barbara D’Urso romperà il silenzio molto probabilmente anche sul suo futuro professionale, che dovrebbe essere a Nove.