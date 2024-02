Bruttissima notizia per Barbara D’Urso, colpita da un grave lutto che l’ha evidentemente scioccata. Lei ha condiviso tanti momenti importanti con questa persona, purtroppo morta troppo prematuramente. E la conduttrice tv non ha non potuto omaggiarla sui social network con un post strappalacrime, che ha commosso migliaia e migliaia di suoi follower.

Un dolore atroce per Barbara D’Urso, la quale non si aspettava di dover vivere questo lutto. Tutti avevano sperato in una sua guarigione, ma purtroppo tutte le preghiere sono state vane e una gravissima malattia si è portata via questa donna, che tanto aveva ancora da dare a livello umano e professionale. Una perdita non solo per Carmelita, ma per tutta Mediaset.

Leggi anche: “Non è come dicono…”. Barbara D’Urso, l’ultima scoperta rattrista tutto il suo pubblico





Barbara D’Urso, grave lutto: “Sono molto triste”

Le parole di Barbara D’Urso hanno subito colpito nel profondo del cuore tantissimi italiani, che hanno condivido questo lutto. Infatti, questa giovane donna purtroppo passata a miglior vita era stata protagonista nelle trasmissioni dell’ormai ex presentatrice di Mediaset. Ma aveva lavorato assiduamente anche in altri programmi della stessa emittente.

Barbara ha detto addio alla giornalista Carlotta Dessì, che era stata una sua inviata a Pomeriggio Cinque: “Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio 5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene“. Aveva 35 anni ed è stata sconfitta da un bruttissimo male.

Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto benehttps://t.co/zWhFuDCQNk — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) February 7, 2024

Originaria di Cagliari, Carlotta Dessì era stata in tv a Fuori dal coro di Mario Giordano lo scorso mese di dicembre e aveva confermato la sua dura lotta contro la malattia: “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Non sono sola, vincerò, anzi vinceremo”. Invece non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto incolmabile.