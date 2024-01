Da diverse settimane non si fa altro che parlare di Barbara D’Urso e del suo ritorno in tv, visto che lo scorso mese di dicembre è scaduto il suo contratto con Mediaset ed è libera di firmare con chiunque. Vi abbiamo parlato anche noi di varie ipotesi sul suo futuro, tutte allettanti, ma l’ultima scoperta sulla conduttrice è alquanto inaspettata. E lei potrebbe vivere un vero e proprio incubo.

Barbara D’Urso è parsa molto fiduciosa e felice nei giorni scorsi sul ritorno in tv, infatti ad alcuni fan aveva anche detto: “Cambiate numero sul telecomando e mi vedrete”. Ciò faceva immaginare una svolta imminente nella sua carriera televisiva, ma ciò che è stato riferito in queste ore apre le porte ad una situazione che appare decisamente più complicata del previsto.

Barbara D’Urso e il suo ritorno in tv, arriva una triste scoperta

Nonostante si sia parlato di molti pretendenti per Barbara D’Urso, che non avrebbe avuto problemi a trovare un nuovo impiego con il ritorno in tv che pareva essere ad un passo, la verità emersa sarebbe differente. Non ci sarebbe poi così tanta facilità per la presentatrice nell’individuare un’emittente o una piattaforma che possa ospitarla. E vediamo qual è stata la ricostruzione del sito Gossip e Tv, che ha citato altri colleghi.

Novella 2000 ha parlato di proposte in vista per Barbara D’Urso, ma altri hanno smentito. Ad esempio, l’ipotesi Rai è stata scartata ufficialmente dall’amministratore delegato della tv pubblica, Roberto Sergio: “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco”. Poi ci ha pensato il sito Dagospia a far preoccupare il pubblico di Carmelita, infatti anche la possibilità di approdare a Discovery dato che non ci sarebbero stati contatti tra le parti.

Infine, Dagospia ha escluso anche che Barbara D’Urso possa prestare il suo servizio per un progetto Netflix. Non dovrebbe lavorare neanche a La7, quindi la situazione sarebbe molto delicata. Si attendono suoi interventi per capire se ci siano margini per firmare da qualche parte.