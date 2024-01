Doccia fredda per Barbara D’Urso: la brutta notizia dalla rete. Oramai non si parlava d’altro: ovvero della regina dei salotti Mediaset pronta a sbarcare sulle reti competitor. Eppure c’è qualcosa che non torna, anzi, c’è qualcosa di oscuro che nessuno aveva preventivato. Andiamo con ordine però. Nonostante le voci di un possibile passaggio a Rai o Discovery, sembra che per ora non ci siano piani concreti per la conduttrice in queste reti.

>> “Che schifo, è cattiveria”. Grande Fratello, choc su Perla: tutti con lei dopo quello che hanno sentito

Mentre qualcuno già la vedeva al timone di Domenica In e non solo, ora arrivano le parole dei vertici di Rai e Discovery che gettano una cortina di fumo davvero molto fitta sul futuro della donna. La rivista Novella 2000 aveva suggerito che Rai e Discovery fossero interessate a coinvolgere la D’Urso nei loro programmi.





Doccia fredda per Barbara D’Urso: la brutta notizia dalla rete

Tuttavia, sia Rai che Warner Bros Discovery hanno smorzato queste aspettative. Laura Carafoli di Warner Bros Discovery, rispondendo a una domanda diretta su Barbara D’Urso, ha dichiarato: “Lei è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, una su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione”.

E ancora: “L’ho sempre seguita. Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque”. Tuttavia, la settimana successiva, alla stessa domanda, ha risposto in modo più vago: “Barbara su Nove? Mai dire mai”. Roberto Sergio, AD della Rai, è stato più categorico, affermando: “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco”.

Insomma, brutte notizie per la Barbarona nazione visto che per la stagione televisiva 2023/2024, sembra che non ci siano programmi in cantiere per lei. Mara Venier, conduttrice di Domenica In, ha espresso il suo affetto per la D’Urso e ha suggerito che potrebbe essere un’ospite nel suo programma. Ma a parte questo, niente altro bolle in pentola. A prendere il posto di Barbara D’Urso, lo sappiamo, è stata Myrta Merlino. Mai Il futuro di Barbara è stato più incerto.

Leggi anche: “Perché Mew e Matthew sono usciti”. Amici 23, da Maria De Filippi il vero motivo dell’addio