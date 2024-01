Maria De Filippi, fuori la verità dopo l’addio degli allievi al programma. Amici 23, colpi di scena e mix di giovani talenti, ma cosa è successo veramente a Mew e Matthew? I due cantanti hanno infatti deciso di dire addio alla scuola più gettonata d’Italia, ma i fan non sono riusciti a spiegarsi il motivo. È dunque spettato alla padrona di casa e reginetta degli ascolti tv spiegare tutto e porre chiarezza.

Maria De Filippi spiega il motivo dell’addio di Mew e Matthew. Dopo la decisione dei due cantanti, tra i fan del programma di successo si è diffuso il caos: perchè i due hanno deciso di interrompere il loro percorso all’interno della scuola? Scoppia il ‘giallo’. I due ragazzi hanno anche chiesto di non mostrare i momenti in cui hanno lasciato il palco.

Leggi anche: “Finalmente, era ora!”. Torna a Amici per restare: la notizia e il pubblico esplode di gioia





Maria De Filippi spiega il motivo dell’addio di Mew e Matthew. Cosa è successo

A porre chiarezza sulla dinamica che avrebbe condotto alla decisione, sarebbe stata proprio Maria De Filippi. La conduttrice sembra aver fatto riferimento ad alcuni problemi personali dei due diretti interessati, ribadendo dunque quei pochi dettagli sulla vicenda emersi nel breve comunicato diffuso dalla produzione di Amici 23.

Ma come spesso accade in questi casi, il pubblico continua a chiedere spiegazioni e nel frattempo a sollevare anche alcune ipotesi a riguardo. Infatti sui social sarebbero in molti a credere che l’addio dei due sia avvenuta dopo numerosi solleciti della produzione a non incedere in atteggiamenti troppo intimi.

Ma accanto a questa ipotesi, su Telegram si vocifera anche che Mew stava poco bene, nello specifico soffrendo di attacchi di panico. Di riflesso Matthew ha mostrato da tempo segni di insofferenza che lo avrebbero portato a prendere la decisione di uscire. Supposizioni dunque, che però attendono un’effettiva conferma da parte dei due.