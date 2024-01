Un grande, grandissimo (e graditissimo) ritorno ad Amici 23. Giovedì 11 gennaio 2024, è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano del talent in programma per domenica 14 dalle ore 14 su Canale 5. Naturalmente occhi puntati sulla vicenda che vede protagonisti Mew e Matthew, la coppia che si è formata nella scuola e che ha deciso di abbandonare il percorso. Ma stando alle anticipazioni di Amici News e SuperGuidaTv, nella registrazione di giovedì la conduttrice non ha aggiunto ulteriori dettagli sull’abbandono di Mew e Matthew.

Avrebbe ribadito, si legge, che “che sono usciti per motivi personali”. Quindi la puntata ha virato sulle tradizionali sfide tra gli allievi in corsa verso l’atteso Serale e non sono mancati grandi ospiti e scontri tra gli insegnanti, oltre al ritorno in studio che molti fan aspettavano. In breve Giovanni ha sfidato una ballerina classica di nome Giorgia ed avrebbe vinto. Kumo ha sfidato Alessandro e “vince per la sua forte presenza scenica”, si legge. La gara di improvvisazione ballo tra Dustin, Lucia e Gaia è stata vinta da Dustin.

Amici 23, grande ritorno di un ballerino professionista

Ancora, Nicholas avrebbe svolto il compito assegnatogli dalla maestra Celentano e sarebbe nata un’accesa discussione nella quale si sarebbe intromessa una signora dal pubblico che Maria De Filippi avrebbe deciso di chiamarla al centro dello studio. Gli ospiti che vedremo domenica? Sempre stando alle anticipazioni, i giudici esterni della prossima puntata di Amici 23 saranno Anbeta e Samantha Togni per il ballo e Arisa per il canto.

Come ospite musicale, invece, sarebbe salito sul palco Alberto Urso con il brano Mille domande e Matteo Romano con Assurdo. Ma l’ex vincitore di Amici non è l’unico a fare il suo comeback: anche Sebastian Melo è tornato ad Amici nelle vesti di professionista debuttando sul palco per mostrare la coreografia che la Celentano ha assegnato a Nicholas.

Sebastian torna come professionista ad Amici, infatti a dimostrare la coreografia del compito di Nicholas è proprio lui.#Amici23 — 𝗔𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗡𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲 (@amici_notizie) January 11, 2024

Scusate non riesco a smettere di pensare al fatto che finalmente abbiamo un ballerino di modern uomo per i professionisti e che soprattutto quel ballerino è Sebastian #amicispoiler #amici23 — Lexi; (@ItsLexi5998) January 11, 2024

“Sebastian torna a far parte dei professionisti di Amici 23. Come è entrato in studio? Nicholas ha dovuto svolgere la prova che gli ha affidato Alessandra Celentano e la dimostrazione è stata fatta proprio da Sebastian“, si legge. Pubblico già impazzito per il ritorno del ballerino che era arrivato in finale e perso contro Andreas Muller, come si legga su X.