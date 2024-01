Amici 23, l’uscita di Mew e Matthew fa scattare l’ipotesi clamorosa. Nelle ultime ore il pubblico del popolare talent show sta commentando il fatto del giorno, l’addio di Mew e Matthew. I due erano stati visti all’esterno della struttura già diverse ore prima del comunicato ufficiale dello show: “Per motivi personali Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”.

Già nelle settimane scorse i due allievi, che si sono avvicinati tantissimo, avevano avuto un momento difficile. Matthew, allievo di Anna Pettinelli, aveva manifestato la volontà di lasciare il programma. In quel caso era stata Mew a fargli cambiare idea: “Piangere significa che ci tieni al programma, ci tieni alla carriera che vuoi intraprendere”. Adesso, però, entrambi hanno lasciato lo show. E sui social spunta l’ipotesi choc.

La foto e il video di Mew e Matthew e la clamorosa ipotesi

Prima del comunicato ufficiale dell’abbandono di Mew e Matthew sul web si erano diffuse una foto e un video. Nella prima si vedevano i due allievi all’esterno dello stabile di Amici, precisamente alla stazione Tiburtina. Poi è spuntato fuori anche un video: qui si vedono i due giovani presumibilmente in un fastfood e chi ha ripreso commenta: “Quando stai attenta agli spoiler prima di Amici ma te ne ritrovi due davanti“.

Nel giro di poche ore sui social gli appassionati di Amici si sono scatenati con le ipotesi. C’è chi ne fa due: “per me le cose sono due 1. la pettinelli ha eliminato matthew e mew l’ha seguito (cosa improbabile) 2. hanno fatto qualcosa e sono stati eliminati”. C’è poi chi sostiene “raga sono usciti per le vacanze di Natale”, ma ormai siamo al 9 gennaio e questo ha decisamente poco senso anche perché il video è recente.

L’ipotesi più clamorosa, invece, è un’altra: “O è incinta lei o sennò non si spiega” scrive un utente. In molti la pensano allo stesso modo: “RAGA MA MEW SARÀ INCINTA“. Insomma la voce, per quanto choc, sta prendendo piede. Nel frattempo altri ricordano che pochi giorni fa Matthew ha perso la nonna. Poi c’è chi fa notare che “Lei sembrava abbastanza arrabbiata, era al telefono”. Il mistero si infittisce.

