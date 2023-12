Amici 23, l’allievo fatto fuori. Sono giorni piuttosto tesi quelli che gli allievi stanno vivendo nel talent show di Maria De Filippi. Oltre alla pressione per le prove e le sfide del programma ci sono stati dei provvedimenti contro alcuni ragazzi. La produzione ha deciso di punire in particolare Holden, Mida e Ayle per la mancanza di impegno durante il riscaldamento di canto mattutino.

I tre allievi non svolgeranno più il riscaldamento fino alla fine del programma e le fasce di vocal coach saranno ridistribuite tra gli altri concorrenti. Non è la prima volta che Holden incappa in una situazione spiacevole. Qualche giorno fa aveva avuto un duro scontro con Rudy Zerbi a seguito di una novità su un compito loro assegnato. Nelle scorse ore, inoltre, il pubblico ha notato un dettaglio e ora i fan dell’allievo sono nel panico…

Leggi anche: “Avete fatto cose gravi”. Amici, scatta il provvedimento immediato per Holden, Mida e Ayle. Rudy Zerbi furioso





Holden assente al pranzo di Natale: è stato fatto fuori?

Nell’ultimo daytime oltre allo scambio degli auguri abbiamo potuto assistere ad un altro duro attacco di Rudy Zerbi ad Holden. Il maestro ha criticato l’allievo perché non è riuscito a portare a termine un compito e non è la prima volta: “Ma perché gli altri ce la fanno sempre? Con te c’è sempre un problema e guardami in faccia quando ti guardo, non ti scocciare”.

Holden d’ora in poi dovrà ascoltare le lezioni di Mew e Petit, considerati i migliori della classe, ma la sua reazione è stata negativa: “Mi sono stufato di sentir dire cose sulla mia persona che non sono vere”. Tornato in casetta, la scena si è spostata sul pranzo di Natale degli allievi prima che tornino a casa dalle loro famiglie per le feste. I ragazzi hanno letto delle lettere con bei messaggi, ma i più attenti hanno notato che Holden era assente.

Delle parole ricche di emozioni da parte di Mida per Petit! #Amici23 pic.twitter.com/6Vp3Wegd62 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 22, 2023

Subito sono iniziate le voci: c’è chi pensa che Holden sia già andato a casa dai suoi. Ma c’è anche chi pensa che il cantante abbia abbandonato la scuola oppure che sia stato cacciato. In ogni caso la sua assenza durante il pranzo di Natale sta facendo discutere: “Ma Holden in tutto ciò?” chiede qualcuno. E ancora: “Holden troppo superiore per partecipare?”. Al momento non ci sono ancora spiegazioni ufficiali e le supposizioni si sprecano.

“Mi sento male, cacciatemi”. Choc ad Amici, urla contro Rudy Zerbi. L’allievo esplode davanti alle telecamere