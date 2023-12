Amici 23, provvedimento nei confronti di tre allievi. Pochi giorni fa c’è stata la clamorosa ‘sbroccata’ di Holden a Rudy Zerbi. Il cantante, dopo aver saputo che il pezzo a cui stava lavorando sarebbe stato pubblicato, ha esclamato: “È assurdo perché, mentre tu dici ‘vengo a sapere adesso che vi rifiutate’, noi dichiamo ‘veniamo a sapere adesso che il pezzo deve uscire’. Cioè io non sono solito a far uscire cose su cui non ho lavorato”.

Proprio nell’ultimo daytime di oggi, martedì 19 dicembre, abbiamo assistito ad un altro momento di tensione. Ancora una volta in mezzo ci è finito Holden con Mida e Ayle. Nel pomeriggio tutti i cantanti sono stati convocati per ricevere una comunicazione urgente da parte della produzione. Una delle vocal coach ha fatto sapere che i tre allievi non hanno rispetto del riscaldamento di canto mattutino. Per loro è scattata la punizione.

“Senza rispetto e svogliati”, il messaggio della vocal coach

“Il riscaldamento vocale collettivo quotidiano è come la palestra. Questo è un training di allenamento che ha senso solo e unicamente se le persone che lo praticano mettono testa e corpo per trarne beneficio. Altrimenti non è istruttivo e non allena, quindi, è inutile. Chiacchierare tra un vocalizzo e l’altro, costringendo l’insegnante a richiamare costantemente l’attenzione verso una cosa utile a loro, è assurdo. In buona sostanza, confrontandosi, vorremmo solo che tutti i ragazzi prendessero sul serio la cosa quanto noi. E per l’amore che noi stesse proviamo per la nostra materia, diventasse un momento di scambio, apprendimento e crescita. Non una fastidiosa mezz’ora di intrattenimento, prima delle fasce che fanno malvolentieri e che gli sottrae sonno prezioso”.

Ayle ha provato a giustificarsi dicendo che erano stati fatti nomi a caso. Mew, però, l’ha rimproverata sostenendo di non incolpare anche altri allievi. Mida invece ha ammesso: “Pensavo di dare al riscaldamento il giusto peso, anche perché è una parte della lezione che mi interessa molto, però, accetto qualsiasi punizione vogliate darmi e mi dico sinceramente dispiaciuto”.

La produzione ha deciso che i tre cantanti non avrebbero più svolto il riscaldamento vocale e avrebbero avuto 5 fasce di vocal coach a testa in meno ogni settimana. Le fasce saranno distribuite agli altri allievi. Inoltre si è scoperto più che Ayle utilizzava l’Ipad di nascosto per navigare online, violando il regolamento. Per punizione dovrà consegnare l’Ipad.

