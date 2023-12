“Ora lo posso dire”. Veronica Peparini, annuncio fatto. È arrivato sui social, così ha informato i suoi fan

Veronica Peparini, l’annuncio in gravidanza. La splendida coreografa professionista in dolce attesa e tante altre gioie che l’attendono, proprio come quella comunicata nelle ultime ore. I fan non aspettavano altro: Veronica, dopo un anno di assenza dal piccolo schermo, si dice pronta per tornare sui propri passi rispetto a quanto espresso tempo fa quando ha comunicato una ‘pausa’ presa per motivi personali di ‘cambiamento’. E accadrà tutto a breve.

Veronica Paparini, l’annuncio del suo ritorno sul palcoscenico di Amici 23. Ebbene si, la coreografa professionista ha preso la decisione di tornare al suo pubblico di fan anche davanti alle telecamere del talent show di successo, lo stesso che da cui la sua carriera ha poi spiccato il volo. Una notizia attesa da molti che oggi si appresta alla sua realizzazione.

“Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”, sono state le parole di Veronica riferite nel corso dell’intervista per il settimanale Nuovo. Da quel difficile distacco dal programma, poi, il posto della coreografa è stato preso da Emmanuel Lo. Veronica, infatti, aveva sottolineato al tempo di aver bisogno di un cambiamento.

Com’è noto, Veronica Peparini e Andreas Muller sono in attesa di abbracciare le gemelline che entrarenno nella loro vita portando una ventata di dolcezza. E oltre a una gioia immensa, come quella di diventare per la prima volta genitore, Veronica dunque si dice pronta a tornare a vestire il ruolo di giudice in vista delle sfide di danza. Ma questa non è la sola novità che attende la scuola più gettonata d’Italia.

Infatti per quanto riguarda la competizione canore, un altro volto sarà pronto a sedere al tavolo della giuria, quello di Gerry Scotti: “Sofia ha ballato una coreografia hip hop. Veronica le ha detto che è stata bravissima e che si vede che ha studiato”, lo annuncia il sito Superguidatv, che poi aggiunge un altro dettaglio. “Kumo ha ballato un passo a due di hip hop con Giulia. La Peparini gli ha detto che è il suo prototipo di ballerino con movimenti ampi e dinamici”, e ancora: “Lucia, la Peparini le ha detto di concentrarsi di più sull’espressione e sulle parole della canzone e meno sui passi come ha detto anche a Marisol”.