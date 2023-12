Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati a Verissimo dopo poche settimane. Dall’ultima apparizione nel programma di Silvia Toffanin, l’attenzione dei loro fan è massima avendo entrambi parlato di problemi nella gravidanza della splendida 52enne. È stato proprio lo studio di Canale 5 il luogo dove la coppia ormai celebre ha annunciato di aspettare due bambine, due gemelline che stanno già cambiando la loro vita.

Come hanno fatto sapere Veronica e Andreas, quelal della coreografa è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica. Significa che le duepiccole vivono in una unica placenta ma in sacche distinte. I medici spiegano che i vasi sanguigni sono condivisi e una è donatrice dell’altra. Sebbene possa sembrare un aspetto di massima condivisione tra le due bimbe già nella pancia della mamma, è invece una condizione che può innescare una vera malattia: la trasfusione feto fetale.





Veronica Peparini e Andreas Muller, novità sula gravidanza: “Sono ancora a rischio”

Come sta ora Veronica? Come procede la gravidanza? Di questo ha e hanno voluto parlare a Verissimo, anche probabilmente per spegnere le solite e insopportabili notizie false e distorte tra social e siti di notizie dedicati ai volti celebri dello spettacolo. “Stiamo migliorando e sono positiva. Siamo contenti, meglio rispetto ai giorni scorsi. Non è passato tanto dall’ultima volta che siamo stati da voi”.

Veronica Peparini ha voluto anche rivelare di avere scoperto il problema in gravidanza per puro caso, preso in tempo come si suol dire grazie alla professionalità dei medici. Frequenti controlli starebbero evidenziando che la situazione è in via di miglioramento ma certi rischi non sono ancora esclusi. “Sono stata baciata dalla fortuna e dunque è giusto rispettare. Adesso stiamo facendo controlli una volta a settimana e i liquidi sono tornati quasi uguali. L’ultima visita è andata bene. Se riesco a godermi la gravidanza? Un po’ ero preparata, diciamo che io sono stata positiva fin da subito. Anche i miei figli ora sono più tranquilli”, ha spiegato rispondendo alle domande di Silvia Toffanin.

Dal canto suo, Andreas Muller ha aggiunto che Veronica “sta facendo del riposo, anche se è impossibile tenerla ferma. Ancora non siamo fuori pericolo diciamo. Lei è stata più ottimista rispetto a me, perché il fatto che potessimo perdere una delle due avrebbe fatto male. In casa si respira armonia e unione, una quotidianità che fa piacere. Ora sono contento, anche di Daniele o Olivia, i suoi figli, che come noi non vedono l’ora”.