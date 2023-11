Andreas Muller e Veronica Peparini, l’ultima notizia sulla gravidanza ha rincuorato tutti. Ricordiamo che la coppia di coreografi e ballerini nata ad Amici aspetta due gemelline. Avevano dato il lieto annuncio qualche settimana fa a Verissimo, dopo che le voci di una dolce attesa cominciavano a girare ma poco dopo questa bella news, è arrivata una doccia gelata: una visita di routine dal ginecologo non andata come speravano. Sono seguiti giorni di silenzio, poi hanno spiegato i dettagli.

“La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un unica placenta in due sacche distinte – aveva spiegato Veronica Peparini per fare chiarezza dopo quella visita che ha cominciato a farli preoccupare – È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due. In questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”.

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno scelto i nomi delle gemelline

Tanti i messaggi di supporto e le testimonianze delle mamme sotto gli ultimi post di Andreas Muller e Veronica Peparini, che ovviamente continuano a monitorare la situazione con controlli continui. Ma poco fa è arrivato un altro aggiornamento. Un bell’aggiornamento.

“Le cose sembra stiano andando per il verso giusto e non potremmo essere più felici”, ha scritto Andreas Muller sul suo profilo social dove ha mostrato anche l’ultima ecografia commentandola con un “Fiero”. Insomma, una gran bella notizia. E infatti il ballerino conferma che Veronica Peparini sta bene e che le loro piccoline sono delle vere guerriere.

Non solo. Come fa sapere sempre l’ex allievo di Amici in una Storia successiva, insieme alla companga hanno fatto un lungo studio e hanno forse trovato anche i nomi per le loro due gemelline. Si vede infatti inquadrato il libro dei nomi, i nuovi nomi con i loro significati ma, e questa sarà una piccola delusione per i fan, non hanno ancora svelato quali hanno scelto per le piccoline.