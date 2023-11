Andreas Muller e Veronica Peparini sono tornati a farsi sentire dopo il silenzio seguito alla visita “andata male”. Solo qualche giorno prima avevano fatto commuovere tutti annunciando l’arrivo di due gemelline nello studio di Verissimo, poi quella notizia che è stata una vera doccia gelata. Per loro ma anche per i fan, che non hanno mai smesso di inviare alla coppia messaggi di supporto e sostegno. Poi, dopo aver chiesto di rispettare la loro privacy, l’ex maestra e l’ex allievo di Amici si sono aperti.

“La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un unica placenta in due sacche distinte – aveva spiegato Veronica Peparini per fare chiarezza dopo quella visita di routine che ha cominciato a farli preoccupare – È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due. In questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”.

Andreas Muller commosso: quant’è cresciuto il pancione di Veronica Peparini

“Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare“, aveva continuato la coreografa. “Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”.

Insomma il momento è particolarmente delicato, ma Veronica Peparini e Andreas Muller sono pronti a lottare e hanno pubblicato da poco le bellissime immagini dell’ultima ecografia: “Ce la faremo”, la scritta che stringe il cuore. Non solo. Il ballerino, appena tornato da un viaggio a Parigi, ha voluto far vedere a tutti quant’è cresciuto il pancione della compagna.

“Sono appena rientrato da Parigi e mi sembra di essere stato fuori un mese perché la pancia è cresciuta tanto“, si sente dire da Andreas nel video dopo aver fatto alzare la sua Veronica dal divano. Quando si è posizionata di profilo, lui stesso è rimasto stupito. E anche molto emozionato e commosso, si intuisce dal tono della voce.