Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo, scoppia la polemica. Due gemelline in arrivo per la coppia ma anche tanta apprensione nonostante la splendida notizia della dolce attesa. Come ormai è noto la coreografa e il compagno hanno più volte precisato che la gravidanza stava andando incontro a qualche complicazione, ma per nulla dovuta all’età di lei, bensì a una patologia denominata trasfusione feto-fetale che ha dunque richiesto per la futura mamma un periodo di riposo assoluto e controlli medici monitorati ogni 48 ore. La gravidanza comunque sta proseguendo, ma non per questo i riflettori tendono a volersi spegnere su di loro. Ecco cosa è successo.

Veronica Peparini e Andreas Muller, scoppia la bufera tra il pubblico. La coppia è prossima a tornare in collegamento a Verissimo dopo le notizie diffuse nelle ultime ore e il dispiacere appreso di alcuni commenti infelici a cui Andreas ha voluto rispondere a tono. Commenti che sono risultati offensivi rispetto alla loro nuova presenza nel programma di Silvia Toffanin.

“Domenica faremo un collegamento con Verissimo”, risponde Andreas in una storia riportando anche il commento offensivo di un utente che recita: “Giusto per guadagnare due euro visto quanto gli è costata sta gravidanza”. Il futuro papà dunque prosegue nello sfogo: “Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle vostre malelingue, ma quando parlate senza sapere è giusto dare spiegazioni”.

Nel giro di poco tempo dal post reso noto sul profilo Instagram del programma che ha annunciato il ritorno in tv dei due che “racconteranno come sta procedendo la gravidanza”, si è dunque scatenata una vera e propria bufera tra i fan. Critiche provenienti anche da parte del popolo social femminile, ancor più inopportune, come ha sottolineato qualcuno: “La cosa più triste che i commenti peggiori sono tutti fatti da donne… ma che cattiveria avete in corpo?”. Di qui la reazione di Andreas che ha deciso di spiegare tutto per filo e per segno, sottolineando l’importanza di parlare della malattia che sta interessando Veronica in gravidanza.

Tante critiche dunque ma anche il sostegno di quanti hanno compreso realmente il motivo del ritorno della coppia in tv: “Se un personaggio conosciuto fa un po’ di sensibilizzazione magari aiuta chi non ne sa nulla…”, sottolinea ancora un altro utente. E alla luce di quanto accaduto, ora più che mai riecheggiano le parole di Andreas Muller condivise con i fan non appena appresa la notizia della dolce attesa: “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”.