Amici 23, brutta discussione tra l’allievo e Rudy Zerbi. Nel daytime di oggi, venerdì 15 dicembre, è andato in onda il forte scontro tra Holden e il maestro. Ma cosa è successo? Intanto va detto che qualche giorno fa un ex insegnante di canto, Luca Jurman, ha pesantemente attaccato sia Zerbi che Pettinelli, accusandoli in sostanza di essere incompetenti.

Adesso, però, Zerbi ha dovuto vedersela con un suo allievo dopo aver fatto una particolare richiesta. Rudy Zerbi ha chiesto a Lil Jolie, Petit e Holden di fare una cover di “Last Christmas”. Inizialmente i tre allievi sono sembrati entusiasti e vogliosi di svolgere il compito. Successivamente, però, hanno saputo che il pezzo sarebbe uscito sulle piattaforme digitali e hanno iniziato a preoccuparsi. Holden ha deciso di tirarsi indietro e anche gli altri due hanno manifestato dei dubbi.

Holden si infuria con Zerbi: alta tensione nel daytime di Amici

Così Rudy Zerbi è intervenuto: “Sono molto sorpreso. Perché sono molto contento del pezzo, di come lo avete realizzato. E quando mi è stato detto che c’era l’opportunità di andare sulle piattaforme digitali, io ho colto questa cosa con grande entusiasmo, per due motivi. Il primo perché, essendo una cosa fata bene, sono fiero. Il secondo perché non vedo perché non dovrebbe andarci, perché non è certo qualcosa che possa andare contro o interferenza con quelli che sono i vostri meriti, il vostro filo artistico”.

Zerbi stava proseguendo ma Holden lo ha interrotto: “Non sono tipo da interrompere, ma non riesco ad avere questa conversazione adesso! Perché quello che sta succedendo è assurdo! È assurdo perché, mentre tu dici ‘vengo a sapere adesso che vi rifiutate’, noi dichiamo ‘veniamo a sapere adesso che il pezzo deve uscire’. Cioè io non sono solito a far uscire cose su cui non ho lavorato. Perché qui il tempo che abbiamo a disposizione per lavorare e le modalità non sono ottimali”.

L’insegnante ha invitato Holden a usare toni più rispettosi, ma l’allievo ha continuato: “Ecco io adesso non sono in grado di rimanere calmo per la situazione in cui mi trovo e in cui mi hanno messo. Quindi lascio parlare voi. Io mi sto sentendo male qui dentro rispetto a quello che sta succedendo”. Al tentativo di calmarlo da parte di Zerbi Holden è sbottato: “E allora cacciatemi, perché quello che sta succedendo qui è una follia!“.

