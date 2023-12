Amici, l’ex insegnante si scaglia contro Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ancora una volta polemiche sui protagonisti del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Recentemente i due si sono duramente scontrati con il produttore musicale che ha pesantemente attaccato la speaker radiofonica. Non è la prima volta che ci sono discussioni tra Rudy e Anna, ma stavolta il motivo del contendere è stata l’eliminazione di un allievo, cioè Holy Francisco.

“Il compito di un buon insegnante – ha detto Rudy Zerbi – in teoria sarebbe quello di individuare un talento, metterlo in risalto e difenderlo con i fatti e con i mezzi. Tu non hai fatto niente di tutto questo per cui non sei una buona insegnante“. E ancora: “Cosa fai, intanto lo lasci libero di scegliere la canzone che vuole poi gli dici occhio che se arrivi ultimo ti mando via. Così te ne lavi le mani come Ponzio Pilato perché lo scaldottone ce l’hanno i giudici”.

Luca Jurman contro Zerbi e Pettinelli: “Sono senza vergogna”

Come già fatto altre volte in passato l’ex insegnante di canto di Amici Luca Jurman è tornato ad attaccare pesantemente i suoi successori, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Lo ha fatto usando termini duri, tanto da provocare numerose reazioni: “Certo che sentire in tv un finto docente di canto totalmente incompetente (Zerbi), dire ad un altro peggior finto docente (Pettinelli) “non sei una brava insegnante” …

Rudy Zerbi aveva accusato Anna Pettinelli nella puntata in cui Holy Francisco è stato eliminato per volontà della stessa maestra dopo essere finito ancora una volta ultimo nella classifica della sfida tra le cover. L’ex Amici Jurman ha voluto così scaglarsi contro i due ricordando che nessuno dei due sarebbe competente in fatto di canto. “Non metto in discussione la sui professionalità signor Jurman – ha commentato un utente – lei era il mio preferito ad Amici, ma questa assidua polemica contro gli insegnanti non le fa onore. In fondo a Sanremo ne andranno molti di loro usciti da questo talent, quindi tanto male non sono stati!!!”.

Molti, però, sono d’accordo con Jurman: “beh di sicuro chi è bravo non lo è per merito di Zerbi o della Pettinelli che non sono insegnanti di nulla! poi è solo promozione e ascolti” e ancora “è ora di finirla con gli incompetenti!!!! Sono oltretutto un brutto esempio di arroganza e un’educazione nei modi…spocchiosi e spesso fuori luogo….”.

