Eliminazione clamorosa ad Amici di Maria De Filippi. Nella puntata di domenica 3 dicembre 2023, è successo un po’ di tutto e i colpi di scena si sono susseguiti. La trasmissione inizia con l’esibizione di Holden, il cui destino era incerto a causa di provvedimenti disciplinari, ma che ha superato la prova, garantendosi la permanenza nella scuola. La sfida tra Nicholas e Michele viene giudicata a favore di Nicholas da Nancy Berti.

La competizione di canto e ballo inizia con Holy Francisco, il cui destino è nelle mani di Anna Pettinelli. La decisione dell’insegnante suscita come sempre delle accese polemiche con Rudy Zerbi, che critica aspramente la collega. La competizione di ballo vede Dustin vincitore, mentre la classifica del canto vede Mew in testa e Holy Francisco all’ultimo posto.

Una nuova sfida per i ballerini viene introdotta e giudicata da Irma Di Paola, con le esibizioni degli inediti di alcuni allievi. La vincitrice di questa sfida è Sofia. Dustin è sottoposto a un compito assegnato da Emmanuel Lo, ma la sua esibizione non soddisfa le aspettative di Alessandra Celentano, che decide di sospendere la sua maglia, scatenando la lite tra i due insegnanti.

Mida viene attaccato pesantemente da Anna Pettinelli, ma viene difeso da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Raimondo Todaro assegna un compito a Marisol: la ragazza supera la prova, ma Todaro la esorta a non rifugiarsi nelle sue abilità pregresse. Ma chi è stato eliminato da Amici 23?

