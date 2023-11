Nuovo colpo di scena ad Amici 23, protagonista Rudy Zerbi. Durante il daytime di oggi il professore si è alzato dalla sedia e ha lasciato lo studio. La giornata di oggi è stata particolarmente pesante per Rudy che ha avuto l’ennesimo scontro con Holy Francisco che gli ha dato del mitomane. Il professore ha chiesto che cosa intendesse. E la risposta di Holy è arrivata a stretto giro:“Quando una persona, presa dal consenso che ha, si … Non mi viene in mente la parola”.

Parole che hanno fatto imbestialire Rudy che ha risposto a tono: “È incredibile, uno che vuole fare l’autore, che vuole scrivere, la prima cosa che dovrebbe fare nella vita è conoscere le parole, il significato delle parole. Mitomane non significa assolutamente quello che peraltro non sei riuscito a spiegare. Pensa che ricchezza di vocabolario hai…”.





Amici 23, nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Holy Francisco

Zerbi non si è fermato. Vocabolario alla mano ha spiegato ad Holy Francisco il significato della parola: “Significa: persona affetta da mitomania, portata cioè alla fabulazione, a dare realtà alle creazioni della sua immaginazione spesso vivendo in una realtà fittizia e cercando di imporre anche ad altri, come vere, situazioni inventate”.

“Allora, mi sono inventato io che nella quarta, nona e decima puntata sei arrivato ultimo? Che sei arrivato penultimo nella terza e nell’ottava puntata? Quindi, il ‘mitomane’ sta continuando a dire che in virtù dei tuoi “grandi risultati” secondo me non dovresti stare qua.” A quel punto il coach ha concluso il discorso dimostrando di parlare “di fatti”.

“Smettila di fare la vittima per raccogliere consensi, non sto facendo nulla che non sia fuori dal mio ruolo di professore. Mi hai dato del mitomane che è molto grave”, ha ringhiato. Poi, visibilmente contrariato, si è alzato e ha abbandonato lo studio. Lasciando tutti senza parole. Holy Francisco l’ha fatta davvero grossa.