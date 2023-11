Gravissimo incidente stradale oggi 29 novembre poco dopo le 14 lungo la statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni, sull’Appennino modenese. Nello schianto sono rimasti coinvolti un suv ed un tir. Due delle vittime erano madre e figlio: Maria Goldoni di 83 anni e Paolo Preci di 59, originari di Modena. Umberto Sala è la terza vittima, amico di Paolo, 73 ani. Tutte le vittime erano a bordo del suv. Illeso l’uomo alla guida del mezzo pesante.

Ancora da chiarire la dinamica. L’impatto è stato molto violento e le tre persone che viaggiavano all’interno dell’auto sono decedute sul colpo. Sul posto sono intervenute ambulanze, automedica e Vigili del Fuoco, che hanno fatto arrivare anche l’autogru da Modena per il recupero dell’auto incastrata sotto il guardrail.





Serramazzoni, frontale tra Suv e Tir: 3 morti

Scrive il Resto del Carlino come: “Le complesse operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura totale della circolazione per intervenire con la autogru da Modena in supporto della squadra del distaccamento di Pavullo per recuperare l’auto incastrata sul guard-rail. Sul posto, oltre ad Anas 118 e Arma dei Carabinieri”.

Si segnalano code in ambo le direzioni, con il traffico che viene deviato verso Serramazzoni. I rilievi sono a cura dei Carabinieri. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Ieri un terribile incidente stradale 439 in località Bulera, tra Larderello e Pomarance.

Nell’incidente aveva perso la vita l’ex dipendente Enel e sindacalista Alessandro Rossi, 65 anni; in auto con lui c’era la moglie Antonella De Rossi, 59 anni, dipendente dell’Agenzia delle Entrate che lavorava a Pontedera e Volterra. Purtroppo è morta oggi.