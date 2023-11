Grande Fratello 2023, la previsione su Mirko e Perla. Sempre più vicini, sempre più complici: i fan stanno ritrovando in loro due l’immagine dell’armonia. Greta Rossetti ha deciso di uscire al momento di scena, lasciando che i sentimenti di Mirko trovino una consapevolezza maggiore. E nel frattempo i fan fuori dalla casa recapitano un messaggio di sostegno per i due ex Temptation Island. Ma cosa succederà adesso tra Mirko e Perla? Tutti sono bramosi di sapere come evolverà la situazione.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più vicini, cosa sta succedendo tra di loro. Tra i due gieffini il periodo sembra essere favorevole: abbracci, dichiarazioni di reciproco affetto e anche qualche momento di confronto sulla passata relazione: il mex sembra essere quello perfetto per fare scoccare nuovamente l’amore tra di loro, o meglio, questo è quello che sperano i “Perletti”.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più vicini, e Greta? Fuori la rivelazione sull’ex fidanzata

Ma cosa succederà tra Mirko e Perla? Fuori il retroscena che potrebbe lasciare intravedere qualche scenario plausibile. Sembra proprio che Mirko Brunetti abbia deciso di lasciarsi andare a qualche confidenza in più parlandone con Menozzi e Maddaloni. Al di là di Perla, Mirko proverà a riconquistare la Rossetti? Ed è stato proprio Marco a dire qualcosa in merito alle perplessità esternate da Mirko.”Io l’ho vista è una bella ragazza, tu sei un bel ragazzo, secondo me siete proprio passionali, però secondo me è una storia che ti porterebbe con il tempo a soffrire, non riusciresti a capire se sta con te perché vuole stare con Mirko o altro. Poi questo lasciare così facilmente…”, ha detto a proposito di Greta. E Mirko a proposito di Greta ha detto: “Dice che fino a tre giorni fa mi ha difeso e poi vieni qui e mi lasci in diretta nazionale, perché fondamentalmente mi hai lasciato tu no?”.

E ancora: “Ma poi per cosa? Perché qua dentro chi mi conosce dal primo giorno cambia subito idea, fuori non lo so, ma non mi interessa… da fuori è tutto facile, tu arrivi, lasci… Lei non ha mai lottato, già al primo tentennamento mi aveva lasciato ai tempi, al secondo mi lasci di nuovo in diretta”. Poi un’altra riflessione: “Io l’unica cosa che penso e di cui sono sicuro è che lei si era fatta un’idea di me e poi con il tempo ha capito che vuole altro e quindi non sapeva come uscirne”. E sulla possibilità di riavvicinarsi, Mirko afferma: “Io continuo a fare quello che ho fatto fino adesso perché mi fa stare bene, so che quello che ho fatto non l’ho fatto con malizia”.

“Ho ritrovato una parte di me più spensierata, ho portato un po’ di leggerezza, poi ci sono dei momenti in cui sono più riflessivo, ma non mi pento di nulla di quello che ho fatto qui dentro e soprattutto fuori”. Mirko al momento sembra dunque restare in attesa, consapevole di una sua verità: “Io l’ho sempre difesa, lei non ha mai lottato”.