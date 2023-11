Grande Fratello, il pubblico aspetta solo l’ingresso di Greta Rossetti. Sconvolgerà gli equilibri della Casa, quantomeno quello che si è creato tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Torneranno insieme, si lasceranno definitivamente? O lui recupererà con l’ex single di Temptation Island, che lunedì scorso l’ha lasciato in diretta? Tante domande, ma solo il tempo darà risposte. Ma sabato, giorno in cui è prevista l’entrata in scena di Greta, è vicino e non è escluso qualche colpo di scena immediato.

Nel frattempo però sembra inserirsi una quarta persona in questo “triangolo amoroso” già seguitissimo. È successo tutto in serata, mentre Letizia Petris era nella vasca e Paolo Masella era lì accanto a lei per stirarle un po’ i muscoli e aiutarla nel rilassamento. E Perla Vatiero, che si trovava nei paraggi, ha preso esempio: si è sdraiata su uno dei pouf del bagno e si è fatta fare un bel massaggio. Ma non da Mirko, da Giuseppe Garibaldi.

GF, Mirko “geloso” dopo aver visto Perla con l’altro

Ricordate? Il bidello calabrese si è sempre detto conquistato da Perla, e infatti da quando è entrato nella Casa ha spesso fatto dei gesti nei suoi confronti, spiegando che non le sarebbe poi così indifferente. Ma c’è da considerare l’ostacolo Mirko. Tuttavia ha subito colto l’occasione al volo e fatto un bel massaggio a Perla Vatiero. Forse con l’intenzione di far ingelosire Beatrice Luzzi?

Di certo sembra essersi ingelosito Mirko, che come riportano gli utenti “non riesce nemmeno a guardarli”. E come si vede da uno dei video, stuzzicato da Letizia Petris per un massaggio ai piedi dice non voler arrecare disturbo. Ma pare proprio non riuscire a staccare gli occhi di dosso alla sua ex fidanzata.

Insomma, per il pubblico c’è una sola parola per definire il tutto: gelosia. E infatti secondo i più in tante occasioni, sebbene provi a non mostrarlo, non gradisce la vicinanza di altri uomini della Casa intorno alla sua ex Perla Vatiero. Non l’ha mai detto apertamente, ma spesso le espressioni valgono più di mille parole…