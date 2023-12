Scatta il bacio tra i due allievi di Amici 23. La faccenda è emersa chiaramente durante il daytime del 4 novembre. Sembra infatti che i due partecipanti del talent show di Maria De Filippi si siano scambiati il loro primo bacio. Nel video del daytime, sono stati catturati momenti affettuosi tra il cantante e la ballerina mentre si trovavano a letto. Petit, cantautore napoletano, è stato il primo a notarli e ha rivolto alcune domande alla ragazza in questione ma c’è da dire che le risposte sono state piuttosto evasive.

>> “Sei fuori!”. Amici 23, colpo di scena durante il serale: concorrente eliminato

Parliamo di Mida e Gaia De Martino: tra i due è emerso un notevole avvicinamento. Sembra che i due partecipanti del talent show di Maria De Filippi siano più vicini che mai. Nonostante la complicità tra Mida e Gaia fosse presente da tempo, la timidezza e l’imbarazzo iniziali di Gaia, allieva di Raimondo Todaro, avevano inizialmente frenato Mida.





Scatta il bacio tra i due allievi di Amici 23

Tuttavia, nelle ultime ore, è stato Mida a compiere il primo passo, baciando Gaia in un momento intimo. La ballerina ha successivamente negato l’accaduto a Petit, dichiarando che non c’era stato alcun bacio: “Patatoni ma che fate? Una nuova storia? Ma quanto sei convinta che non è una nuova storia?”. Sono queste le domande che Petit ha fatto ad una imbarazzata Gaia.

ma quanto è cute il fatto che Mida chiede a Gaia se può baciarla 😭 #amici23 pic.twitter.com/euC2UrOMlK — Vans 😈 (@ViiVnss) December 4, 2023

A questo punto la ballerina di Todaro ha risposto: “Ma che ne so, io non prevedo”. Nel corso del daytime, Gaia ha condiviso anche le sue insicurezze, spiegando di sentirsi molto insicura e bloccata: “Sono veramente tanto insicura e bloccata. Ho vissuto una vita un po’ particolare e ora devo fare quello switch importante”.

io sono petit quando vedo “l’amicizia speciale” di gaia e mida #amici23 pic.twitter.com/gmnKcV01r3 — Vans 😈 (@ViiVnss) December 4, 2023

E ancora Gaia: “Mi sembra di aver cominciato a vivere adesso. Sono sempre andata a rilento nelle cose”. Insomma, sembra che le cose tra i due potrebbero funzionare, anche vista la situazione un po’ delicata della ragazza. Forse sarà proprio Mida a donare a Gaia un po’ di serenità e sicurezza, sopratutto in vista delle esibizioni.

Leggi anche: “Devi lasciare la scuola”. Amici, la comunicazione ufficiale in casetta. L’addio è definitivo