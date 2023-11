“Devi lasciare la scuola”. Amici, la comunicazione ufficiale in casetta. L’addio è definitivo

Ad Amici 23 è stata decretata una nuova eliminazione. C’era attesa per conoscere chi avrebbe lasciato definitivamente la scuola di Maria De Filippi e nel tardo pomeriggio di giovedì 30 novembre si è saputo tutto. C’è stata infatti la registrazione della nuova puntata, che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 3 dicembre. Ma grazie alla pagina social Amici News è stato possibile conoscere in anteprima chi ha fatto le valigie ed è andato via.

Ci sono state diverse anticipazioni sul nuovo appuntamento di Amici 23, ma certamente la notizia dell’eliminazione è stata quella più interessante. Si era già vociferato che fosse seriamente a rischio e infatti le brutte premesse sono state confermate anche dai fatti. Niente da fare per l’allievo, che ha quindi salutato il resto dei compagni e ha abbandonato la casetta, ovviamente tra il dispiacere suo e quello degli altri protagonisti.

Amici 23, nuova eliminazione: chi ha lasciato la scuola

Parlando di Amici 23, prima di riferirvi tutto su questa eliminazione che ovviamente ha rattristato i fan dell’allievo, si saputo che Giovannino è stato ancora una volta ospite del talent show. Inoltre, a giudicare la gara di ballo è stato Francesco Mariottini, mentre per quella di canto c’erano Nek e Beppe Vessicchio. Ascoltati nuovi inediti di Mida, Sarah, Petit, Lil e Ayle. Il ballerino Nicholas ha vinto la gara di ballo e quindi lo sfidante Michele non è entrato, mentre lui è rimasto nella scuola.

Ad andarsene da Amici è stato Holy Francisco, che non ce l’ha fatta a rimanere nella scuola. Come ricordato dal sito Blastingnews, il cantante era già stato avvertito dall’insegnante Anna Pettinelli. Se si fosse piazzato in ultima posizione anche stavolta, avrebbe dovuto lasciare la trasmissione. Le cose non sono andate affatto bene e quindi per lui c’è stata l’eliminazione definitiva, con il suo sogno di andare avanti che si è interrotto prematuramente.

Il vero nome di Holy Francisco è Francesco Guarnera e ha appena 18 anni. In passato aveva preso parte ad X Factor con la canzone Martina sei una stro***. Ora ha dovuto lasciare anche Amici, essendoci stata la sua eliminazione ufficiale.