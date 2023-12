Più di quella conclusa a maggio l’edizione numero 23 di Amici sta appassionando i telespettatori: le sfide non mancano, come i confronti spesso duri tra allievi e insegnanti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato quello tra Lorella Cuccarini e Mida. L’insegnante ha preso consapevolezza delle difficoltà del cantante ed ha provato a spronarlo diversamente da quanto succede sui social dove Mida è stato bersagliato. I commenti su Instagram sono di un tenore piuttosto netto.

Scrive un fan su Instagram: “E se non sai cantare non sai cantare e basta. Non tutti possono essere cantanti . Non hai voce? Non fai il cantante easy. È stonato, non ha supporto, respiro osceno, impostazione completamente sbagliata e non ha manco vocal range. Se avesse veramente studiato almeno l’impostazione e il respiro dovrebbero essere giusti”.





Amici 23, il talent si ferma per il periodo natalizio

“Ed invece…. Ecco cosa nasconde l’autotune, nasconde tutte ste voci pessime”. Anche Maria De Filippi aveva preso posizione contro Lil Jolie alla quale aveva cercato di spiegare l’importanza della sfida e e ha detto, perdendo la pazienza: “Non colleghi mai la testa. Te l’ho detto cento volte collega la testa quando sei in un momento di difficoltà, non partire. Quanto sei stupida, sei proprio stupida”.

Poi Maria De Filippi aveva cambiato registro e preso a confortarla: “Sei brava ma ti fai prendere dal panico senza alcun motivo. Io spero che la produzione dica di sì alla sfida perché il tuo lavoro è quello di cantare e non quello di spaventarti”. Insomma ce n’è per tutti i gusti. Fortunata che tra poco il talent andrà in pausa. Le novità del palinsesto di Canale 5 per il periodo natalizio prevedono una rivoluzione in daytime con lo stop delle trasmissioni quotidiane che portano la firma di Maria De Filippi.

Uomini e donne e Amici 23 si fermeranno per due settimane in daytime: di conseguenza gli spettatori del talent show dovranno rinunciare anche alla possibilità di seguire le vicende quotidiane degli allievi che popolano la scuola più famosa d’Italia. L‘ultima puntata inedita del daytime sarà trasmessa venerdì 22 dicembre, dopodiché da lunedì 25 in poi inizierà il periodo di pausa.