Colpo di scena a Don Matteo 14: è praticamente ufficiale un doppio addio. Se n’era parlato anche alcuni mesi fa, ma adesso abbiamo la certezza ufficiale perché è stato uno dei due a confermare la notizia. I telespettatori l’hanno saputo nella giornata del 14 dicembre e ovviamente il dispiacere è enorme. Bisognerà nuovamente elaborare altre uscite, dopo quella clamorosa di Terence Hill.

Dunque, a Don Matteo 14 Raoul Bova non avrà più con sé due attori di grande calibro. Questo doppio addio peserà moltissimo per il pubblico, ma coloro che sono stati scelti per sostituire i due personaggi faranno certamente del loro meglio per evitare di avere ripercussioni negativi sugli ascolti televisivi. Ma vediamo insieme cosa è emerso in queste ore.

Don Matteo 14, doppio addio ufficiale: “Adesso basta”

Nel corso della sua intervista al settimanale Oggi, questa protagonista di Don Matteo 14 ha ufficializzato il doppio addio, non solo quindi il suo ma anche del suo collega. Lei ha spiegato cosa accadrà nelle puntate della fortunatissima e seguitissima serie Rai e Raoul Bova non potrà più contare sulla loro preziosa presenza in futura, avendo optato per questa decisione.

Ad andarsene sono Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, rispettivamente capitano e pm di Don Matteo. Lei ha dichiarato ad Oggi: “Io e Maurizio Lastrico faremo una piccola cosa, poi basta”. Purtroppo la quattordicesima stagione sarà l’ultima per tutti e due. Parlando dell’attrice, avrà come sostituto il collega Eugenio Mastrandrea, che diventerà il nuovo capitano Diego Martini.

Al posto di Lastrico ci sarà invece Gaia Messerklinger, che interpreterà il ruolo di pubblico ministero col nome di Vittoria Guidi. Non resta che pazientare qualche mese prima di vederli all’opera.