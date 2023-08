Clamorosa anticipazione su Don Matteo 14, infatti stando a quanto intuito in queste ore, potrebbe celebrarsi un matrimonio speciale nella prossima stagione. C’è una foto che sta facendo il giro del web e che sta mettendo il pubblico sull’attenti. Una protagonista della fiction ha infatti voluto svelare qualcosa in vista del ritorno della stessa, che è prevista comunque l’anno prossimo. Le nuove puntate dovrebbero essere trasmesse dalla Rai a partire da marzo 2024.

E i telespettatori di Don Matteo hanno scoperto qualcosa di importante per la stagione numero 14. Un matrimonio potrebbe finalmente concretizzarsi e sappiamo già chi dovrebbe essere la sposa, dato che l’istantanea è ormai ovunque. Si tratterà di uno dei momenti più rilevanti per la fiction con Raoul Bova protagonista, dopo il doloroso addio di Terence Hill, che ora è impegnato in altri ambiti lavorativi.

Don Matteo 14, notizia bomba: “Ci sarà un matrimonio”

Nonostante non ci siano conferme al 100% su come siano andate le cose, la stessa attrice ha svelato comunque che si tratta di una scena particolare. E si parla ovviamente di matrimonio perché lei si è fatta vedere con il vestito da sposa. Il prossimo mese di settembre, come ricordato dal sito Lanostratv, si stopperanno le riprese e poi bisognerà pazientare circa 6 mesi prima di vedere le 10 puntate su Rai1.

Alla fine si è scoperta però la verità definitiva. A postare la foto con l’abito nuziale è stata Nathalie Guetta, che è Natalina in Don Matteo. Insieme a lui Nino Frassica, ovvero Cecchini nella fiction. L’attrice ha scritto: “È stato un matrimonio breve ma faticoso“, prima di aggiungere: “Questa è una foto di scena dell’ultimo Don Matteo“. Quindi, non ci dovrebbero essere altre nozze ma c’è curiosità per capire se indosserà il vestito anche nella quattordicesima stagione.

Nathalie Guetta lavora instancabilmente a Don Matteo dal lontano 2000 ed è nota per il ruolo della perpetua Natalina. Inoltre, in televisione ha recitato anche in Dio vede e provvede, Nuda proprietà vendesi e Ho sposato uno sbirro.