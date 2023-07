Chi non conosce “Don Matteo“? La popolare serie tv trasmessa dalla Rai ha avuto fino all’anno scorso per protagonista Terence Hill, 89 primavere e ancora sulla cresta dell’onda dopo tantissimi film da solo o in coppia con l’indimenticabile Bud Spencer. Poi il ‘clamoroso’, ma neanche troppo, cambio con Raoul Bova che interpreta un altro sacerdote, don Massimo.

Una vera e propria rivoluzione che alcuni fan non hanno preso bene, manco per niente: “Non lo guarderemo più, era meglio chiuderela fiction” ha fatto sapere qualcuno. Fatto sta che il pubblico continua a seguire le gesta dei personaggi di quella che è a tutti gli effetti una delle fiction Rai più seguite degli ultimi anni. Ora siamo arrivati alla quattordicesima stagione e una grande novità sta per essere svelata.

Don Matteo 14: chi è il nuovo capitano dei carabinieri al fianco di Raoul Bova

Sarà l’attore Eugenio Mastrandrea, già noto a livello internazionale, ad affiancare Raoul Bova , cioè Don Massimo, nelle indagini sui casi che di volta in volta Don Matteo propone al pubblico di Rai Uno. Siamo alla seconda stagione senza Terence Hill e mentre prima la serie se la batteva con il Commissario Montalbano adesso la situazione è diversa.

Staremo a vedere se l’ingresso del nuovo capitano interpretato da Eugenio Mastrandrea riuscirà a portare un po’ di brio ad una serie che senza Terence Hill , col pur bravo Raoul Bova, forse, ha bisogno di una ‘spintarella’. Come fa sapere FanPage: “La quattordicesima stagione di Don Matteo sarà composta da 10 puntate da 100 minuti, e la data d’uscita è prevista a per la primavera 2024. La regia sarà ancora di Riccardo Donna e Francesco Vicario”.

Benvenuto Diego Martini! 👮‍♂️Siamo felici di annunciarvi che #EugenioMastrandrea entra a far parte del cast di #DonMatteo14 nel ruolo del nuovo Capitano dei Carabinieri. E a fare gli onori di casa non poteva che essere Don Massimo! #RaoulBova #LuxVide #Fremantleit #DM14 pic.twitter.com/GMObzMnRMC — Lux Vide (@LuxVide) July 24, 2023

Ma chi è Eugenio Mastrandrea? Beh, tanto per cominciare non c’è alcuna parentela con un altro grande del cinema italiano e cioè Valerio Mastandrea (senza la ‘r’). Il papà, come sottolinea ironicamente la rivista Rolling Stones “è probabilmente l’unico genitore sul pianeta Terra ad aver detto al proprio figlio: “Senti, lascia stare con quest’università e iscriviti all’accademia di recitazione”. Mai consiglio fu più azzeccato. Eugenio ha iniziato a lavorare da giovanissimo e grazie alla padronanza delle lingue (inglese e spagnolo) ha partecipato a diverse pellicole internazionali. Ora approda a Don Matteo e noi non vediamo l’ora di guardarlo all’opera. E voi?

