Anna e Marco di Don Matteo si sposano? È questa la domanda che tutti i fan più sfegatati della fiction Rai si stanno facendo da diverso tempo. E forse, ma il condizionale è d’obbligo, stavolta riusciremo anche a capirlo. Com’è noto infatti, seppur con qualche mese di ritardo, la LuxVide (la casa produttrice di Don Matteo 14), è partita a pieno regime. Le registrazioni infatti sono iniziate e già è possibile scoprire i primi spoiler della stagione. Chiaramente, come sappiamo e abbiamo spesso raccontato, anche questa volta ci sarà Raoul Bova a prendere le redini della fiction, dopo aver preso il posto di Terence Hill. Ma cosa succede ai protagonisti?

Ovviamente, in queste settimane, sempre nello splendido borgo di Spoleto, verranno girate tutte e dieci le nuove puntate (da 100 minuti ciascuna) e verranno trasmesse nel 2024. È per questo che in tanti già sanno cosa succederà. Naturalmente Anna e Marco saranno protagonisti assoluti anche di questa stagione e nel loro privato, tramite storie Instagram, hanno già fatto sapere che si sono finalmente rivisti e hanno ricominciato a lavorare insieme.





Anna e Marco di Don Matteo si sposano?

Il capitano e il pubblico ministero torneranno ad amarsi, ma anche a tradirsi e a ripensarci. Qualcuno infatti crede che questa 14esima stagione culminerà proprio con il matrimonio dei due protagonisti. Sembra ci sarà anche una super svolta per Don Massimo.

Il personaggio di Raoul Bova infatti, inizierà sempre con la sua fermezza da ex carabiniere, ma si pensa che piano piano il suo personaggio riuscirà ad addolcirsi, proprio come era riuscito a fare il Don Matteo di Terence Hill. Chiaramente, da ex militare, la parte investigativa di Don Massimo sarà il suo fiore all’occhiello. Secondo i soliti beninformati, sembra che il personaggio di Raoul Bova riuscirà addirittura a sostenere alcuni killer e portarli verso il pentimento e la redenzione.

Immancabili i personaggi amatissimi Pippo e Natalina. In occasione dell’inizio delle riprese di Don Matteo 14, il CEO Luca Bernabei ha scritto: “Un emozionante momento di gioia ed energia per l’inizio dei lavori insieme alla grande famiglia di Don Matteo”.

