Belen Rodriguez, dopo anni addio a due programmi top di Mediaset? La notizia circola da giorni, ma soprattutto si parla di “cacciata” della showgirl e conduttrice argentina. Le voci sul suo futuro, come detto, non mancano e per la verità non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata. Certo è che per avere ufficialità bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il 4 luglio prossimo per l’esattezza, data in cui Mediaset presenterà i palinsesti della prossima stagione.

Nel dettaglio si parla di un’uscita di scena di Belen Rodriguez da Tu Sì Que Vales e da Le Iene. Per la cronaca anche Teo Mammuccari sarebbe fuori dallo show del sabato sera di Canale 5. Non farà più parte della giuria e al suo posto Maria De Filippi avrebbe chiamato la sua amica Luciana Littizzetto. Confermati invece Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, che sarà nuovamente la “voce popolare” del programma.

Belen Rodriguez, “la verità sull’addio a Mediaset”

Ma tornando a Belen Rodriguez una nuova voce ora si aggiunge al coro. Quella del suo ex Fabrizio Corona con cui ha mantenuto ottimi rapporti. L’ex re dei paparazzi ha detto la sua dal suo canale Telegram: l’argentina a suo dire non è stata cacciata ed è stata una sua decisione quella di abbandonare il programma con Gerry Scotti e Maria De Filippi.

“Vi dico io tutta la verità su Belen e sull’addio a Mediaset – ha esordito Fabrizio Corona – Prima di tutto, non è mai stata cacciata da Tu Sì Que Vales come qualcuno ha detto. Chiedete agli organi di informazione. Ha deciso lei di sua spontanea volontà dopo nove anni di non fare più quel programma. Ma si tratta di una scelta sua”.

Quindi la verità di Fabrizio Corona anche per quanto riguarda il programma di Davide Parenti: “A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi”, ha continuato l’ex di Belen Rodriguez. Chi è “l’altra persona”? Dovrebbe essere la giornalista Veronica Gentili, volto di Controcorrente, talk show di Rete Quattro.