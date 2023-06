Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo hanno notato tutti. Una storia d’amore decisamente intensa quella tra la modella e showgirl argentina e il conduttore, che di certo non è mai passata inosservata nel corso degli anni che li vedono insieme. Continui alti e bassi, allontanamenti e ritorni di fiamma, senza dimenticare l’allarme della crisi di coppia delle ultime settimane: questo e molto altro non fa che incrementare pettegolezzi e accendere su di loro la luce dei riflettori, soprattutto quando a notare alcuni dettagli sono proprio i fan. Come stanno realmente le cose?

La decisione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino non passa inosservata. A volte basta un semplice dettaglio per sollevare il mare del gossip. La coppia, sotto questo punto di vista, conosce tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi che paga la loro notorietà. Nelle scorse settimane a fare insospettire tutti i fan, un ambiguo silenzio sui social da parte di Belen che avrebbe sollevato nuovemente i dubbi sull’ennesima crisi di coppia tra lei e il papà di Santiago.

La decisione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il dettaglio che tutti hanno notato

Ma come stanno realmente le cose? I fan sono sempre stati aggiornati in merito alal quotidianità di coppia. Infatti Belen e Stefano si sono sempre dimostrati molto attivi sui social, almeno fino a quando non è calato il silenzio. Gli amanti del gossip lo sanno bene che, quando c’è di mezzo l’amore, basta anche solo questo piccolo dettaglio per sollevare i sospetti: la marea di pettegolezzi ha provato a inondare la coppia, che ha però opportunatamente smentito la crisi.

La situazione sembra essere diversa, dunque, da ciò che appare. Infatti la partenza alla volta di Napoli dell’argentina e del figlio Santiago ha fatto cadere ogni dubbio sul presunto allontanamento di coppia. La splendida modella argentina ha infatti ben pensato di raggiungere il marito mentre presentava la festa scudetto in diretta su Rai Due. E a rafforzare la smentita, anche le foto diffuse sulla rivista Gente che ritraggono la coppia felicemente insieme per strada, paparazzati in effusioni e durante piacevoli passeggiate mano nella mano.

Resta un altro dettaglio su cui fare chiarezza: il silenzio social. Emtrambi infatti sembrano voler evitare il clamore sui social, e questo lascerebbe dedurre che la coppia abbia preso la decisione di non rendere troppo appetibile la loro vita privata. Una scelta ponderata e matura per chi condivide sentimenti veri e profondi che nulla avrebbero a che fare con la trappola del clamore mediatico in cui si può talvolta cadere. E chi meglio di loro conosce questo rischio…