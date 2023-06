Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuori la segnalazione. Una coppia che ha sempre fatto sognare i fan e che nelle ultime settimana è tornata ad accendere su di sè la luce dei riflettori. Aria di crisi? Nelle ultime settimane non si fa che parlare di questo e infatti è iniziata la caccia al dettaglio che potrebbe provare a fare chiarezza sull’arcano. Eppure se da un lato i pettegolezzi li vedrebbero lontani, le prove parlerebbero di ben altro. La segnalazione potrebbe dunque aiutare ad accendere la speranza nel cuore dei fan e scongiurare l’ennesimo raggiungimento del capolinea all’orizzonte.

La segnalazione su Belen Rodriguez e Stefano De Martino mette a tacere i pettegolezzi. Crisi di coppia in corso? Sono in molti a scongiurare il peggio dopo il ritorno di fiamma tanto sperato tra i genitori di Santiago. Mesi fa non si faceva altro che parlare dell’ambiguo silenzio sui social della modella argentina che lasciava appunto presumere a una crisi. Allarme rosso tra i fan: la situazione è però rientrata quando è stata la mamma di Belen in persona ha rendere noti alcuni scatti che ritraevano momenti di vita quotidiana in famiglia. Stefano incluso.

La segnalazione su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: aria di crisi?

Poi di nuovo silenzi. I fan hanno cominciato ad avere le idee confuse fino ad oggi, ovvero davanti alla prova tangibile che la crisi di coppia non è altro che l’ennesimo pettegolezzo messo in circolo da parte delle malelingue. Infatti nelle ultime ore mamma Belen e figlio sono stati avvistati in aeroporto prima di prendere il volo e raggiungere Napoli, città dove attualmente si trova Stefano De Martino per impegni lavorativi. Belen Rodriguez ha dunque ben pensato di fare una sorpresa a Stefano e poter trascorrere alcuni momenti di relax con la famiglia al completo.

Per i fan il peggiore incubo potrebbe essere stato spazzato via. D’altronde nel corso di una recente intervista Stefano De Martino ha voluto spendere alcune riflessioni sul rapporto con Belen: “Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre. Avermi accanto non è sempre facile. È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci“.

E ancora: “Sono meglio come ex che come compagno. […] Sono un uomo in costante cambiamento. Ho avuto un periodo in cui non mi riconoscevo nemmeno dopo il successo. A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: Sei un pirla”. Tra Stefano e Belen sembra esistere una regola d’oro: rispettare i reciproci spazi e fare dell’amore lo stendardo del loro splendido e duraturo rapporto sentimentale. Alla faccia dei malpensanti.