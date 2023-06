Su Belen Rodriguez e Stefano De Martino se ne sono dette di tutti i colori in quest’ultimo periodo, infatti sono uscite tantissime voci sulla coppia, che si è riappacificata dopo un lungo periodo di lontananza. Ma in tanti si sono poi resi conto che le cose potrebbero non essere andate in modo positivo neanche stavolta, dunque si è parlato della possibilità che le loro strade potessero separarsi in maniera definitiva anche in questo caso.

E proprio nelle ultime ore abbiamo scoperto qualcosa di importante proprio sulla relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Bisogna ringraziare il conduttore televisivo, dato che è stato lui a pubblicare qualcosa di significativo. Tutti si sono accorti di quel particolare fondamentale e ora sembra che sia stata fatta luce in modo totale sul rapporto che hanno oggi i due.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la verità sul loro rapporto

I fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno posto l’attenzione su un dettaglio che chiarirebbe la situazione sentimentale dei due. A riportare la notizia è stato il sito Leggo, il quale ha citato una Instagram story pubblicata nelle scorse ore dall’uomo. Non c’è al suo fianco la showgirl argentina, ma nonostante questo si è potuto comprendere meglio come stiano le cose tra i due coniugi, che tanto stanno facendo parlare di loro.

In questo filmato postato da Stefano c”è lui intento a fare la pizza napoletana. Nel momento in cui stava lavorando la pasta per realizzare l’amatissimo cibo italiano, è spuntato l’anello matrimoniale al dito. Quindi, non si sarebbe lasciato con Belen e le nozze continuerebbero senza ulteriori intoppi. Ci aspettiamo comunque qualche dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, che potrebbe giungere anche nelle prossime ore.

E nei giorni scorsi si era invece sparsa la notizia che Belen fosse a pranzo con la figlia Luna Marì e l’ex Antonino Spinalbese. Questo momento ha avuto luogo sabato 27 maggio e colei che filmerebbe tutto col cellulare sarebbe proprio la sudamericana, dato che si sente in sottofondo la sua fragorosa risata.