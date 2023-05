Una notizia clamorosa sta rubando la scena nelle ultime ore. Parliamo di Belen Rodriguez e di sua figlia Luna Marì, infatti le due sono state avvistate in compagnia di una persona speciale. Immagini inaspettate e che nessuno pensava di poter vedere fino a pochi giorni fa, invece sarebbe successo davvero nelle scorse ore. C’è un filmato che è diventato virale su TikTok e che ha aperto una vera e propria discussione virtuale, che non accenna a fermarsi.

E qualche giorno fa Belen Rodriguez aveva anche fatto parlare di sé, anche se la figlia Luna Marì in questo caso non c’entra nulla. Aveva salutato così il pubblico de Le Iene: “Non so come ringraziarvi a tutti quanti per l’amore che mi avete regalato! Siamo una bella famiglia!!!”. E a corredo del post, una foto di tutto lo staff de Le Iene al completo. E questo ha fatto ipotizzare che lei possa aver detto addio al programma di Italia 1.

Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì insieme a lui: clamorosa notizia

Sebbene non ci sia chiarezza al 100%, i fan di Belen Rodriguez sono sicuri che lei e la figlia Luna Marì fossero in dolce compagnia. O meglio, la bimba era realmente con lui dato che le immagini sono inequivocabili, mentre c’è ancora qualche dubbio sulla conduttrice argentina. Anche se c’è stato un dettaglio che è parso essere una prova importante. Andiamo a vedere insieme cosa è esattamente successo poco tempo fa.

Nelle ultime ore è diventato virale un video che vede Luna Marì insieme a suo padre Antonino Spinalbese, mentre consumavano un pranzo pare in un ristorante situato nei pressi del lago di Como, come scritto dal sito Today. Questo momento ha avuto luogo sabato 27 maggio e colei che filmerebbe tutto col cellulare sarebbe proprio Belen, dato che si sente una risata che apparterrebbe alla sudamericana. E ciò ha alimentato ancora di più le voci sulla vita privata di lei.

Dunque, resta il mistero su cosa sia successo tra Belen e Stefano De Martino, che non si vedono più insieme da tempo. E se l’incontro tra lei e Antonino fosse confermato, si tratterebbe di un altro indizio che confermerebbe la crisi sentimentale col presentatore.