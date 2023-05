Belen Rodriguez, l’annuncio che lascia senza parole i fan. L’ultima puntata de Le Iene ha visto giungere in studio un ospite d’eccezione, ovvero Emma Marrone. Comìè noto a tutti, le due hanno qualcosa in comune: Stefano De Martino. Ma il passato sembra essere un’ombra più che lontana, al punto da lasciarla alle spalle per sempre. Sorridenti e complici, Belen ed Emma hanno impreziosito la messa in onda della trasmissione di successo, che nel corso della serata ha affrontato molte tematiche attuali, tra cui la catastrofica alluvione che ha duramente colpito l’Emilia Romagna. Nelle ultime ore, a colpire l’attenzione del pubblico, un messaggio di Belen sui social che ha lasciato tutti senza parole.

Il messaggio commovente di Belen Rodriguez. La trasmissione Le Iene, come ogni anno, è riuscita a concludersi con il botto: record di ascolti e calorosi applausi da parte del pubblico a cui è stato dato appuntamento per la prossima stagione televisiva. Per l’occasione, la padrona di casa Belen Rodriguez non poteva che rendere omaggio al programma e ai colleghi se non attraverso un messaggio sul proprio profilo Instagram. Ovviamente con tanto di foto.

Il messaggio commovente di Belen Rodriguez dopo Le Iene: “Se ne va”

“Non so come ringraziarvi a tutti quanti per l’amore che mi avete regalato! Siamo una bella famiglia!!!”. E a corredo del post, una foto di tutto lo staff de Le Iene al completo che imprime nella memoria il sorriso e la soddisfazione di tutti per aver portato a casa un altro grande successo. Ma come avranno reagito i fan? I commenti non sono di certo mancati, e tra gli utenti c’è stato qualcuno che ha sottolineato la possibilità di andare incontro a una triste realtà: ma Belen Rodriguez continuerà a timonare il battello del programma o lascerà la sua ciurma?

Questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post della conduttrice e modella argentina: “Speriamo di rivederti nella prossima edizione!”, “Sei cresciuta tanto in questi anni”, “Ti aspettiamo l’anno prossimo Belu”, “Mi auguro che ti confermeranno ancora perché sei bravissima!“. Dalle parole dei fan si apprende che la preoccupazione di non vedere più Belen alla guida della trasmissione si fa sentire non poco. Ed è bene ricordare che Belen ha sempre desiderato di ‘capitanare’ Le Iene: un sogno che quest’anno per la prima volta è stato esaudito. Ma cosa accadrà in futuro?

Per rispondere a questa domanda, i fan non potranno fare altro che attendere una conferma ufficiale, sperando che i vertici riescano ad accogliere e approvare la richiesta degli utenti, quelli di poter tornare a vedere una frizzante Belen alla guida del timone di un programma che riesce sempre a fare la differenza e che permette a molti di riflettere su tematiche e aspetti dell’attualità che altrimenti rimarrebbero ai più sconosciuti.