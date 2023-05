Ultima puntata de Le Iene. Il programma di Italia Uno ha chiuso i battenti martedì 23 maggio per lasciare spazio alla versione estiva dove ci saranno molti servizi inediti. Tra gli argomenti principali dello show condotto da Belen Rodriguez l’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna. L’inviato Gaetano Pecoraro ha raccontato i drammatici giorni vissuti dalla popolazione emiliana. E ancora l’argomento taxi a Roma con Nicolò De Devitiis.

A Le Iene non poteva mancare un servizio su Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano Romano, la quale sostiene di vedere la Madonna ogni 3 del mese. Ospiti della trasmissione i fedelissimi della sedicente veggente. Insieme a Belen Rodriguez Max Angioni, Nathan Kiboba e Eleazaro Rossi, i tre comici che fanno parte del cast fisso del programma.

Emma Marrone cade alle Iene mentre canta con Belen Rodriguez

L’ultima puntata de Le Iene ha visto la partecipazione di Emma Marrone che ha presentato il suo ultimo singolo “Mezzo mondo”. Particolare attenzione per l’ospitata della cantante, visto che lei e Belen Rodriguez hanno avuto un passato non troppo amichevole. Nel 2012 Emma Marrone era fidanzata con Stefano De Martino e la coppia scoppiò quando il ballerino conobbe Belen Rodriguez, che in quel periodo lavorava ad Amici.

“Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico”, aveva dichiarato la cantante qualche tempo fa. Il tempo ha guarito le ferite e ieri Emma Marrone è stata ospite de Le Iene.

Le tue caviglie come stanno? pic.twitter.com/gmBTZTZP23 — ɴᴏᴇᴍɪ (@falsacomete) May 23, 2023

L'importante é cadere con classe..per poi rialzarsi🤣❤️#leiene — Emma Marrone 🌎 (@MarroneEmma) May 23, 2023

Mentre Emma Marrone cantava il singolo ”Mezzo mondo” è caduta. Dietro di lei Belen Rodriguez, che dopo lo scivolone, dopo aver aiutato Emma, ha ironizzato: “Che brava! E diciamo che ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembrava giusto così. Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio“. “Assolutamente è vero. Noi però sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare altrettanto bene“, ha risposto Emma Marrone, che poi ha pubblicato un tweet: “L’importante é cadere con classe..per poi rialzarsi“.