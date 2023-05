Belen Rodriguez è caduta a Le Iene. Il rovinoso schianto è avvenuto durante l’ultima puntata, subito dietro le quinte del programma col pubblico a pochi metri da lei. È successo durante la puntata andata in onda martedì 16 maggio 2023 su Italia 1. Il tutto è successo mentre l’argentina stava salutando Nathan Kiboba porgendole un cinque. A questo punto per qualche motivo la mamma di Santiago perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra. Ad accorrerle subito sono i colleghi Nathan e Max Angioni.

I due, una volta sinceratisi che la bella argentina non avesse nulla di rotto, hanno iniziato a ridere con vigore. Poco dopo anche Belen Rodriguez ha iniziato a ridere senza sosta. Come se non bastasse anche sua madre, Veronica Cozzani, dopo un istante di preoccupazione e appena ha compreso che la figlia non si era fatta nulla, ha lanciato una fragorosa risata dentro le quinte.





Belen Rodriguez è caduta a Le Iene

Chiaramente il video del capitombolo di Belen Rodriguez è diventato virale sui social in men che non si dica. È stata proprio la madre della meravigliosa conduttrice a pubblicare tutto sui social. Poco dopo ecco arrivare il commento di Belen:“Non c’è un ca…o da ridere ahahahha”. Come riporta poi Gossip e Tv, sembra che quest’ultima puntata del programma di Italia 1 fosse in diretta e che la conduttrice quindi sia caduta poco dopo il lancio di un servizio o della pubblicità.

Sarebbe potuto essere potenzialmente un disastro si fosse fatta male, per fortuna evenienza scongiurata. Poco più tardi, appena si sono riaccese le telecamere della diretta, Belen si è lasciata un po’ andare e ha raccontato tutto di fronte alle telecamere. Dal centro dello studio la bella argentina ha prima sorriso e scherzando con Max Angioni, ha ammesso quello che era appena accaduto dietro le quinte.

“Volevo dire a tutti, sta bene, si è rialzata”. In molti non hanno capito di cosa stesse parlando il comico di Como. A questo punto Belen Rodriguez ha spiegato con grande intelligenza ed ironia: “Non sono caduta, lo avete immaginato”. A quel punto la donna ha fatto finta di zoppicare e di avere un forte dolore alla schiena. Grandi. “Stavolta si è rotta!”, ha scritto con rionia qualche utente sui social. E invece no!

