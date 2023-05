Cristina Scuccia: “Voglio spogliarmi all’Isola dei Famosi“. Alla fine anche l’ex suora ha dovuto cedere e ha compiuto quel gesto (da molti definito hot) ma che per un’altra donna sarebbe semplice e normale. Ma cosa è successo di così rivoluzionario? Beh, vi basti pensare a una cosa: prima dell’inizio della sua avventura in Honduras, Suor Cristina aveva dichiarato: “Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. […] Non volevo urtare le sensibilità”.

Poi dice: “Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io“. Ed in effetti così aveva fatto, confermando quelle parole. Finora. Esatto, perché Cristina Scuccia, per la prima volta dall’inizio del reality, ha indossato il bikini proprio come tutte le altre naufraghe. Chi segue il programma sa bene che la donna si è sempre fatta vedere con i pantaloncini rosa e due costumi interi sopra (che alternava chiaramente, Ndr). Il primo tutto rosa e l’altro verde floreale.





Cristina Scuccia finalmente l’ha fatto all’Isola dei Famosi

Piano piano però, l’ex suora ha deciso di “sbottonarsi” letteralmente e di scoprirsi un poco. Solo ieri infatti Cristina Scuccia si è finalmente fatta vedere come mamma l’ha fatto: con un costume due pezzi (ma sempre con i pantaloncini sotto). Se n’era accorta anche Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi di lunedì scorso: “Cristina in questa settimana hai mostrato molto coraggio dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione”.

E ancora: “Possiamo dire che è nata una nuova Cristina. So che ce l’hai messa tutta per superare quella prova, ti stai scoprendo in modo diverso. Innanzitutto complimenti per il bikini, ti abbiamo visto in bikini e stai molto bene”. A riguardo la donna ha quindi detto: “Sì, è una prova pure quella. Però sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella”.

Cristina è soddisfatta della sua prova e le Chicas sono fiere di lei! #Isola pic.twitter.com/lBFtdNg6Nd — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2023

Conclude quindi: “Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze”. E se questo commento di Ilary facesse significare che sono stati eliminati anche i pantaloncini da Cristina Scuccia? Staremo a vedere.

