Un vero e proprio caos è successo subito dopo la ripresa delle registrazioni, una volta finite le festività natalizie. Ad Amici è infatti scoppiata la lite tra due protagonisti e c’è stato l’intervento di altre persone, affinché la situazione potesse rientrare. Sono state chieste scuse immediate, anche perché uno dei due avrebbe davvero superato il limite mancando di rispetto.

Subito una bella gatta da pelare per Maria De Filippi, costretta a fare i conti con questo imprevisto ad Amici. Le anticipazioni della puntata hanno quindi rivelato di questa lite clamorosa e inaspettata, che ha colto tutti di sorpresa. Lo scontro è stato totale e a riferire ogni dettaglio della vicenda ci hanno pensato i siti Gossip e Tv e Superguida Tv, che hanno chiarito tutto.

Amici, lite in studio tra due protagonisti: cosa è successo

A rivelare subito cosa è accaduto nello studio di Amici, con tanto di lite incorporata, è stato Gossip e Tv che ha scritto nelle anticipazioni sul talent show di Canale 5: “Giovanni affronta due coreografie (tra le quattro preparate), Todaro dice che in settimana non ha avuto occasione di seguirlo solo nella seconda coreografia, mentre per le altre tre si sono visti in settimana. Poi litigata tra Todaro da una parte e Francesca Tocca e Umberto dall’altra. Durante la pausa Umberto va da Maria dicendogli che c’è rimasto male per quello che ha detto Todaro”.

Il litigio è quindi avvenuto tra l’insegnante Raimondo Todaro e il ballerino professionista Umberto Gaudino. Poi ecco cosa è successo: “Entrano i professionisti. Parla principalmente Umberto, Francesca Tocca diceva a Todaro di dire di aver sbagliato e di scusarsi“. E Superguida Tv ha aggiunto: “Discussione infine anche su Giovanni che balla un pezzo che in sale prova non aveva provato con Raimondo“.

Metà classe malata,Matthew che se ne va piangendo, la lite tra Todaro Tocca e Umberto , la forse amicizia speciale tra Lucia e Simone , la discussione della Petty e rudy, non so voi ma ci vediamo domenica…#amici23 pic.twitter.com/m7GB73Rk4l — Giovy⭐️ (@Giovyy_2004) January 5, 2024

E alla fine fortunatamente è arrivata la pace, che ha sciolto la tensione: “Il prof dice che se ci fosse stato lui avrebbe fatto sicuramente meglio e a questo punto Umberto si offende ed entrano i professionisti per discutere delle sue parole. Per fortuna tutto si risolve per il meglio con un bell’ abbraccio tra Umberto e Raimondo”.